Patrick Hemingway, el último hijo superviviente de Ernest Hemingway, muere a los 97 años

NUEVA YORK (AP).- Patrick Hemingway, el último hijo sobreviviente de Ernest Hemingway, quien fue inspirado por su padre para pasar años en África y posteriormente supervisó numerosas obras póstumas del premio Nobel, murió el martes a los 97 años.

Hemingway, el segundo de los tres hijos del autor, murió en su casa de Bozeman, Montana, confirmó su nieto, Patrick Hemingway Adams, en un comunicado.

Mi abuelo era auténtico: una paradoja descomunal del viejo mundo; un soñador consumado con un cerebro científico. Hablaba media docena de idiomas y resolvía complicados problemas matemáticos por diversión, pero su pasión pertenecía a las artes escritas y visuales —dijo Adams—.

Mientras que su hermano Gregory Hemingway tuvo una relación muy problemática con su famoso padre, Patrick Hemingway habló con orgullo de sus orígenes y agradeció la oportunidad de destacar el apellido familiar o apoyar un proyecto que creía que podría venderse o atraer la atención de la crítica. En el libro de 2022 "Querido Papá: Las cartas de Patrick y Ernest Hemingway", padre e hijo comparten historias de caza y pesca y se expresan afecto mutuo. El autor le dice a Patrick: "Prefiero pescar y cazar contigo que con cualquier otra persona que haya conocido desde niño, y no es porque seamos parientes".

Como albacea de la herencia de su padre, Patrick Hemingway aprobó la reedición de clásicos como "Adiós a las armas" y "París era una fiesta", con textos revisados ??y comentarios adicionales del hijo del autor y otros autores. La herencia también inquietó a los admiradores de Hemingway al expandirse más allá de los libros y ofrecer una línea de productos que incluía ropa, gafas, alfombras y el "Ron Pilar de Papá".

El proyecto más ambicioso de Patrick fue la edición de "True at First Light", un relato ficticio de la estancia de Ernest Hemingway en África a mediados de la década de 1950, que el autor dejó inacabado al morir.

Patrick compiló la obra de 1999 a partir de unas 800 páginas de manuscritos, reduciendo su extensión a más de la mitad. "True at First Light" fue muy esperada, pero terminó decepcionando a lectores y críticos, algunos de los cuales criticaron a Patrick por explotar el apellido familiar.

Cuando NPR le preguntó si leía la obra de su padre, Patrick respondió: “Con bastante frecuencia, porque tengo un interés comercial... Tengo que leerla para ser competente en su comercialización y gestión”.

Hemingway gozó de una larga vida en una familia atormentada por el suicidio y las enfermedades mentales: su padre, Clarence, se suicidó en 1928, y el autor hizo lo mismo en 1961. Gregory Hemingway sufría de alcoholismo y depresión, y falleció en prisión en 2001 tras ser arrestado por exhibicionismo. Su sobrina media, la actriz y modelo Margaux Hemingway, falleció por una sobredosis de fenobarbital en 1996. (Jack Hemingway, el hijo mayor, falleció en 2000).

Heredando el rostro redondo y la complexión robusta de su padre, Patrick Hemingway nació en Kansas City, Misuri, hijo de Ernest Hemingway y la segunda de sus cuatro esposas, Pauline Pfeiffer. Dado que el autor rara vez permanecía en un mismo lugar durante mucho tiempo, los Hemingway vivieron en diversas partes, desde Cuba y España hasta Wyoming y Cayo Hueso, Florida, durante la infancia de Patrick (Ernest y Pauline se divorciaron en 1940).

Patrick Hemingway recordaba las diversas "colección de trofeos" de animales cazados en safaris que su padre guardaba y cómo estaban "distribuidos con buen gusto por todas las habitaciones" de su casa de Cayo Hueso, incluyendo un ñu que colgaba en el dormitorio de Patrick y Gregory.

Las exhibiciones hicieron de África Oriental un destino soñado para Patrick, una «tierra prometida». Tras graduarse de la Universidad de Harvard, utilizó el dinero de su herencia para comprar una granja en Tanganyika (actual Tanzania), donde trabajó como cazador, guía de safaris, educador y oficial forestal en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Patrick Hemingway se casó dos veces, con Henrietta Broyles y Carol Thompson, y tuvo una hija, Mina Hemingway, con su primera esposa. Desde mediados de la década de 1970 hasta su muerte, residió en Bozeman. Ernest Hemingway pasó sus últimos años en el vecino estado de Idaho.

“A veces pienso en él cuando apenas podía recordarlo, ya sabes, cuando era solo alguien que te besaba y realmente no querías que lo besaran porque los bigotes eran un poco ásperos en tu cara”, dijo Patrick a NPR en 2008. “Y más tarde fue, ya sabes, cuando vino a África... y andábamos en bicicleta de noche simplemente divirtiéndonos, ya sabes. Lo recuerdo en cada etapa de su vida”.