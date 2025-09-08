Retirarán del juzgado de Londres mural de Banksy que muestra a un juez golpeando a un manifestante

Foto sin fecha publicada por Banksy de su nueva obra, que retrata a un juez golpeando a un manifestante con un mazo en los Tribunales Reales de Justicia de Londres. (. Foto: Banksy vía AP

LONDRES (AP).- Un nuevo mural del escurridizo artista callejero Banksy, que muestra a un juez golpeando a un manifestante desarmado con un mazo, será retirado de un muro exterior de uno de los tribunales más emblemáticos de Londres, dijeron las autoridades este día.

El mural apareció el lunes y muestra a un manifestante tendido en el suelo con una pancarta salpicada de sangre mientras un juez con peluca tradicional y toga negra lo golpea con un mazo. Banksy publicó una foto de la obra en Instagram, su método habitual para afirmar la autenticidad de una obra. La foto llevaba el título "Tribunales Reales de Justicia. Londres".





Los funcionarios de seguridad afuera del tribunal cubrieron la obra de arte el este lunes con láminas de plástico negro y dos barreras de metal, y estaba siendo custodiada por dos oficiales y una cámara de seguridad.

Debido a que el edificio de estilo neogótico victoriano tiene 143 años, el mural será eliminado teniendo en cuenta su importancia histórica, según los Tribunales y Cortes de Su Majestad.

“Los Tribunales Reales de Justicia son un edificio protegido y el HMCTS está obligado a conservar su carácter original”, declaró en un comunicado. Los edificios protegidos se consideran los edificios y sitios históricos más significativos del país y están protegidos por ley.

Aunque la obra no alude a ninguna causa o incidente en particular, los activistas la interpretaron como una referencia a la prohibición impuesta por el gobierno británico al grupo Palestine Action. El sábado, casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres contra la prohibición.

Defend Our Juries, el grupo que organizó la protesta, dijo en un comunicado que el mural “representa poderosamente la brutalidad desatada” por la prohibición del gobierno.

“Cuando la ley se utiliza como herramienta para aplastar las libertades civiles, no extingue el disenso, lo fortalece”, afirma la declaración.

Los tribunales han intervenido en el caso de Palestine Action, y los jueces rechazaron inicialmente la solicitud de la organización de apelar su prohibición. Un juez del Tribunal Superior admitió posteriormente la apelación, aunque el gobierno ahora impugna esa decisión.

Banksy comenzó su carrera pintando edificios con aerosol en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus pinturas e instalaciones se venden por millones de dólares en subastas y han atraído a ladrones y vándalos.

El trabajo de Banksy a menudo comenta cuestiones políticas y muchas de sus piezas critican las políticas gubernamentales sobre migración y guerra.

En el Festival de Glastonbury del año pasado, se presentó una balsa inflable con muñecos de migrantes con chalecos salvavidas durante la actuación principal de una banda. Banksy pareció atribuirse el gesto, que se creía simbolizaba las travesías de migrantes en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha, en una publicación de Instagram.

El artista también ha llevado su mensaje sobre la migración a Europa.

En 2019, se inauguró en Venecia, Italia, la obra "El Niño Migrante", que representa a un niño náufrago sosteniendo una bomba de humo rosa y usando un chaleco salvavidas. En 2018, se descubrieron en París varias obras, incluyendo una cerca de un antiguo centro para migrantes que mostraba a un niño pintando con aerosol papel tapiz sobre una esvástica.

Banksy también ha creado numerosas obras de arte en Cisjordania y la Franja de Gaza a lo largo de los años, incluyendo una que representa a una niña cacheando a un soldado israelí, otra que muestra una paloma con un chaleco antibalas y un manifestante enmascarado lanzando un ramo de flores. Diseñó la casa de huéspedes "Walled Off Hotel" en Belén, que cerró sus puertas en octubre de 2023.

El verano pasado, Banksy captó la atención de Londres con una colección con temática animal, que concluyó con un mural de un gorila que parecía sostener la puerta de entrada al zoológico de Londres.

Durante nueve días seguidos, criaturas creadas por Banksy (desde una cabra montesa posada en el contrafuerte de un edificio hasta pirañas volando alrededor de un puesto de guardia policial y un rinoceronte subido a un automóvil) aparecieron en lugares inesperados de la ciudad.