Rick Davies, cofundador y cantante de Supertramp, muere a los 81 años. Foto: AP

LONDRES (AP).- Rick Davies, cofundador, cantante y compositor de la banda británica Supertramp, falleció tras una larga batalla contra el cáncer, anunció la banda el lunes. Tenía 81 años.

Davies, quien coescribió la música de la banda con Roger Hodgson, fue "la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock", dijo la banda en un comunicado en su sitio web.

Murió el sábado después de luchar contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre, durante más de una década, dijo la banda.

Davies y Hodgson formaron Supertramp en 1969 y produjeron éxitos como "Goodbye Stranger", "The Long Way Home", "The Logical Song" y "Give a Little Bit".

El álbum de la banda de 1979, “Breakfast in America”, encabezó las listas en Estados Unidos y Canadá, ganó dos premios Grammy y vendió más de 18 millones de copias.

“La voz conmovedora de Davies y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda”, afirma el comunicado.

Nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, Davies tuvo pasión por el jazz, el blues y el rock and roll desde muy joven, dijo la banda.

Hodgson dejó la banda en 1983 y lanzó álbumes en solitario. Supertramp se disolvió en 1988, aunque Davies la resucitó en 1996. El grupo actuó por última vez en Madrid en 2012.