Cierran recintos del INBAL por protesta de sindicatos; autoridades afirman que hay mesas de trabajo

Museo de Arte Moderno (MAM), uno de los recintos que permanecen cerrador por protesta de sindicatos. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Museo Nacional de Arte (Munal) y el Museo de Arte Moderno (MAM) están entre los nueve espacios culturales –y de los más significativos del país–, que se encuentran cerrados debido a un paro de sindicatos de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); en respuesta la subdirectora del INBAL respondió a Proceso escuetamente que están en diálogos.

Los otros seis recintos cerrados son el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Nacional de la Estampa, Centro Cultural del Bosque, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y el Laboratorio Arte Alameda, mismos que cerraron debido a que representaciones sindicales solicitan, entre diversas peticiones, la entrega de ropa de trabajo mediante “tarjetas electrónicas” y no por entrega física.

En “nota informativa” de hoy, emitida por el INBAL, mediante la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas, en sus redes sociales se informó:

“El INBAL precisa que, conforme a la normatividad vigente, no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicables.

“El instituto lamenta profundamente las afectaciones que esta situación pueda ocasionar a las y los visitantes y públicos de los recintos culturales. Al mismo tiempo, reitera su disposición de dialogar con las representaciones sindicales y cumplir con todas las prestaciones a las que tienen derecho las y los trabajadores, siempre en estricto apego a la legislación y normatividad aplicables”.

Nota informativa INBAL por el cierre de recintos por protesta de sindicatos. Foto: INBAL

Tras conocerse está mañana del cierre de esos espacios, Haydeé Boetto, subdirectora general del INBA, respondió a Proceso en el marco de la presentación de la programación del “Circuito Cervantino” del Festival Internacional Cervantino, realizada esta tarde en el Pabellón Escénico, que están en pláticas con los trabajadores:

“Se emitió el comunicado del INBAL y hay mesas de trabajo que se están realizando en estos momentos, en diálogos con los trabajadores para cumplir con lo que necesitan, se está atendiendo; sí hay algunos recintos cerrados, algunos museos y espacios del Centro cultural del Bosque”.

Luego de concluir la conferencia, Boetto salió a “paso veloz” del Pabellón Escénico, dejando a los periodistas con todos los cuestionamientos sobre el tema, en especial si se toma en cuenta que los nueve recintos son esenciales de la vida cultural del país.

En el caso del MAM abrió apenas hace unos días la muestra “Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia”, que presenta inéditos de Silvestre Revueltas, acentúa la labor de Fermín y rescata la labor fotográfica de Rosaura Revueltas como artista.

A estos cierres se suma que el día de ayer, 8 de septiembre, integrantes académicos de la Unión de Sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Usinbal), se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir el respeto a derechos labores como la basificación de trabajos, la homologación de plazas federales respetando antigüedades, y condiciones laborales equitativas.