El disco “Captain fantastic…” de Elton John tendrá edición especial de 50 aniversario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy” del legendario Elton John, producción musical de las más reconocidas de su carrera y con la que dominó las listas a nivel mundial a mediados de los setentas, tendrá una reedición por 50 aniversario que estará en LP, CD y todas las plataformas de música.

El disco estará disponible a partir del 24 de octubre y se puede solicitar en preventa en Spotify, YouTube, AppleMusic, Amazon Music, Deezer, entre otras.

Este anuncio llega luego de un foco a nivel mundial por parte de la generación ‘millennial’ hacia Elton, luego de que en 2021 se lanzara el remix del tema “Cold Heart” junto a la también inglesa Dua Lipa, la artista más escuchada a nivel mundial ese año, según Spotify. El sencillo que originalmente es una balada se volvió dance, y ahora es uno de los más solicitadas en la cuenta oficial de Elton John en Youtube con 644 millones de vistas.

Ese remix hecho por el productor y dj australiano Pnau estuvo en el Top 10 de la lista ‘Billboard Hot 100’ en Estados Unidos durante varias semanas en 2021, y Dua Lipa lo ha llevado como parte de su setlist en los tour ‘Future Nostalgia’ y el actual ‘Radical Optimism’, lo que ha dado un ‘brío’ a la música del ya icónico Elton John entre otra generación.

Para esta versión del disco “Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy” se incluirá la remasterización del álbum original, maquetas de sesión inéditas y la interpretación en vivo de Elton del álbum grabada en 2005 para el 30º aniversario. También incluye un libreto de 28 páginas con notas de portada y entradas inéditas del diario del artista que data de 1974.

En su origen de “Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy” se desprendió el sencillo "Someone Saved My Life Tonight” que hizo debutar a Elton en el #1 del Billboard 200 de Estados Unidos. Además de haber sido el primer disco en obtener la certificación de Oro tras su lanzamiento por ventas anticipadas, vendiendo 1.4 millones de copias en sus primeros cuatro días, y tras ello Elton se mantuvo en la lista del #1 durante siete semanas.

Esa producción musical es considerada por el mismo Elton John como su primer trabajo de corte autobiográfico, y a la distancia con motivo del medio siglo del disco comentó sobre ese trabajo:

“Fue el primer álbum autobiográfico que hice, y la primera vez que entramos al estudio con todas las canciones ya escritas. Lo ensayamos como banday luego entramos y lo grabamos prácticamente en directo. La banda estaba en su mejor momento y se puede apreciar en el disco. Creo que es lo mejor que hemos hecho.

“Las canciones eran contundentes, las letras de Bernie brillantes y el ambiente en Caribou perfecto. Verlo llegar al número uno más rápido que cualquier otro disco que haya publicado me hizo sentir como una reivindicación, como la culminación de todo por lo que Bernie y yo luchamos en aquellos apartamentos de Londres”.

Elton John es uno de los pocos artistas a nivel mundial que se considera ‘EGOT’, al obtener premios en distintas disciplinas artísticas: Emmy (1, por 'Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium'), Grammy (5 gramófonos en total, el primero en 1970 y el último en el año 2000 por ‘Persona del Año’), Óscar (2, por canciones de ‘El Rey León’), y Tony (1, por la partitura de ‘Aida’)