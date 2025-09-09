Nombran a Peso Pluma como embajador de la Semana de la Moda en Nueva York

Peso Pluma en el Palacio de los Deportes . Foto: Fotos: Liliana Estrada / Ocesa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Peso Pluma fue nombrado embajador de la Semana de la Moda en Nueva York (NYFW, por sus siglas en inglés), que comenzará el jueves 11 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés), aunque apenas se le otorgó el título oficial al artista, la noticia se adelantó desde la semana pasada.

A través de Instagram, el mexicano publicó una historia con la publicación de “Billboard Latin” donde se anuncia su nombramiento:

“Peso Pluma es la primera estrella mexicana en obtener este honor de la Semana de la Moda”, se lee en la publicación.

La NYFW se llevará a cabo del 11 al 16 de septiembre, y el Rockefeller Center será el escenario principal para las colecciones de los diseñadores que forman parte del CFDA.

En su papel como embajador, Peso Pluma, de 26 años, deberá asistir a la inauguración de la temporada primavera-verano 2026, en compañía del presidente del CFDA, Thom Brown; la modelo Anok Yai; los diseñadores Michael Korse y Anna Sui; la cantante Young Miko, entre otras figuras reconocidas.

“Este nombramiento convierte a Peso Pluma en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latina en el panorama mundial de la moda”, indicó el CFDA.

Primer mexicano embajador de la NYFW en medio de redadas migratorias

La noticia del primer mexicano como embajador del evento, surge en medio de las tensiones derivadas por las redadas contra inmigrantes indocumentados en los 50 estados de la Unión Americana.

En una reciente redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en una planta automotriz de Georgia, se reportaron 23 mexicanos detenidos, mientras otros 19 connacionales siguen detenidos en el centro conocido como Alcatraz de los Caimanes, en Florida, informó la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 8 de septiembre.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria recordó que todos los mexicanos que están siendo detenidos por las autoridades estadunidenses, incluso aquellos que tienen permisos para permanecer de manera regular en esa nación, tienen derecho a solicitar apoyo consular.

“Cuando hay una redada, el consulado tiene instrucciones de, al tener conocimiento, solicitar información a ICE, quien está haciendo estas injustas redas, de inmediato se ponen contacto con ellos para que haya información, desde aquí se solicita información a embajada y se va a los centros de detención para tener contacto con los migrantes”, explicó.

Sobre Peso Pluma

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es un cantante originario de Zapopan, Jalisco, que comenzó a ganar fama internacional en 2023 con sus “corridos bélicos”, como el tema “Ella Baila Sola”.

En varias ocasiones fue parte de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, aunque sus letras han sido criticadas por muchas personas, pues algunas de sus canciones hacen apología del delito.

El artista se ha consolidado como la vanguardia de un movimiento musical desarrollado en el noroeste de México, en el que confluyen los sonidos sierreños de esa región y géneros más contemporáneos, como el trap, el rap, el hip-hop y el reguetón.

El contenido de sus canciones, ha surgido de una realidad asentada en diversas zonas del país, con la ausencia del Estado y el dominio del crimen organizado.

A inicios de 2025, fue vinculado con el Cártel de Sinaloa, luego de que una avioneta lanzó volantes en el sector sur y oriente de Culiacán, los cuales señalaban a varios youtubers e influencers de apoyar a la organización criminal.

A pesar de los señalamientos, el también conocido como Doble “P”, sigue siendo en la actualidad, un fenómeno cultural y popular con casi 40 millones de oyentes mensuales en Spotify.