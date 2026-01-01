En CDMX 250 mil personas recibieron el Año Nuevo con masivo de música electrónica. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El concierto de música electrónica para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo congregó a 250 mil personas en Avenida Reforma.

El masivo en la capital mexicana tenía previsto un poco menos de audiencia, pero superó expectativas, según información del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, ésta última organizadora del encuentro.

Entre comerciantes ambulantes, y venta de lentes y figuras iluminadas con el año "2026", collares, sombreros gigantes y comida, el show empezó a las 18 horas con Ramiro Puente, el veterano en la electrónica en México, quien fue el encargado de encender los motores musicales.

Continuó Jehnny Beth, cuyo set más oscuro preparó el terreno para un cambio radical de energía con la entrada del colectivo regiomontano 3BALLMTY, el cual desató la euforia masiva cerca de la medianoche.

Luego, Mariana BO con su fusión de violín en vivo y electro house, seguida del francés Kavinsky, ícono del synthwave, quien asombró a los asistentes construyendo un paisaje retro futurista de los años 80.

Minutos antes de la medianoche la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, subió al escenario para el conteo regresivo hacia el 2026, donde dio un breve mensaje de "amor, libertad y música" para la audiencia.

Tras el conteo de llegada al 2026, tocó el turno a Arca, quien ofreció un acto experimental; para culminar con MGMT en un set entre la nostalgia del dance y la electrónica alternativa muy "ad hoc" para despedir el primer cuarto del Siglo XXI.