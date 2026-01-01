Los actores de doblaje en español de “Stranger Things” tendrán un encuentro con fans en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exitosa serie de suspenso, ciencia ficción y terror “Stranger Things” reunirá a sus fans con los actores de doblaje en español latino en la Ciudad de México.

El evento, titulado Voces del Upside Down, será el próximo 17 de enero en La Extraña Pizza, un espacio emblemático para la comunidad geek (personas apasionadas y expertas en tecnología, informática, ciencia ficción, videojuegos y cómics), y estará dividido en tres bloques a lo largo del día, permitiendo que los asistentes elijan el horario que mejor se adapte a ellos.

El público podrá convivir con los actores que han dado voz a algunos de los personajes más emblemáticos de la serie, que ya estrenó de nuevo con éxito en Netflix su quinta y última temporada a finales del 2025. Son Alberto Bernalb (Billy Hargrove), Alexa Navarro (Nancy Wheeler), Ana Cecilia Guerrero (Max Mayfield), Ángel Iván Rodríguez (Dustin Henderson), Bruno Coronel (Eddie Munson), Casandra Acevedo (Robin Buckley), Diego Becerril (Mike Wheeler), Emilio Juárez (Will Byers), Ferso Velázquez (Jonathan Byers), Habana Zoe (Holly Wheeler), Ixchel León (Eleven), Rodrigo Sousa (Danny Harrington) y Tommy Rojas (Steve Harrington).

La convivencia será directa: los asistentes podrán obtener firmas, tomarse fotografías, recibir saludos personalizados y disfrutar de una experiencia pensada especialmente para los seguidores de la serie. El objetivo no sólo es celebrar el trabajo del doblaje latinoamericano, sino también reconocer el impacto cultural de “Stranger Things” en la región, fortaleciendo el vínculo entre las voces que acompañaron la serie y su audiencia.

La primera temporada de “Stranger Things”, creado por los hermanos gemelos Matt y Ross Duffer, se estrenó la primera temporada en la plataforma el 15 de julio del 2026; la segunda temporada salió el 27 de octubre del 2017; la tercera se proyectó el 4 de julio del 2019, la cuarta estuvo disponible en dos partes el 27 de mayo y el 1 de julio del 2022 y la última temporada, dividida en dos partes, se entrenó en noviembre y diciembre pasados. Además, los últimos estrenos de la temporada han colapsado a Netflix.

La trama, ambientada en la década de los años ochenta en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, Estados Unidos, donde sus residentes comienzan a lidiar con una dimensión alternativa hostil conocida como Upside Down, después de que una instalación de experimentación humana cercana abre una puerta entre ella y el mundo normal. El reparto incluye desde el estreno a Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Celeb MacLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine. Desde la segunda temporada a Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery, Dracre Montgomery, Sean Austin y Paul Reiser. Desde la tercera a Maya Hawke y Priah Ferguson, desde la cuarta a Brett Gelman y en la quinta se incluyó a Linda Hamilton, Jamie Campbell Bower y Nell Fisher.

Los boletos serán de cupo limitado y ya están disponibles a través de https://klap.life/event/voces-del-upside-down. Más información y actualizaciones podrán consultarse en las redes sociales de La Extraña Pizza.