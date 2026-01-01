Disney World

Trabajador de Disney World resulta herido durante espectáculo de Indiana Jones (Videos)

El trabajador resultó herido al intentar evitar que una gran roca de utilería de 181 kilogramos cayera sobre los espectadores en el espectáculo de Indiana Jones.
Cultura
jueves, 1 de enero de 2026 · 08:36

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP).- Un trabajador de Walt Disney World en Florida resultó herido al intentar evitar que una gran roca de utilería se descontrolara y cayera sobre los espectadores sentados en el espectáculo en vivo de Indiana Jones.

El trabajador del espectáculo "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" en el parque Disney's Hollywood Studios fue derribado por una roca de utilería de 181 kilogramos después de que se saliera de su carril el martes y comenzara a rodar hacia el público. Otro trabajador detuvo la roca antes de que llegara a los espectadores.

 

 

 

 

El miércoles Disney no reveló las lesiones del trabajador, citando razones de privacidad.

Uno de los espectáculos programados de la atracción se canceló el martes tras el accidente, y los del miércoles se modificaron para excluir la piedra de utilería. Disney indicó que estaba analizando el motivo por el cual la pieza se salió de la pista.

“Nos centramos en apoyar a nuestro miembro del elenco, que se está recuperando”, declaró Disney en un comunicado. “La seguridad es fundamental para nosotros, y este aspecto del espectáculo se modificará a medida que nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido”.

El programa está basado en las películas de Indiana Jones y recrea una de las primeras escenas de la primera película, “En busca del arca perdida”.

