La coreógrafa e investigadora Graciela Henríquez obtiene el Reconocimiento "Danza UNAM" 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El reconocimiento "Danza UNAM" 2025 se otorgó a la coreógrafa e investigadora de origen venezolano Graciela Henríquez Escobar, "por la relevancia de su trabajo como un puente fundamental entre la danza, la antropología, la historia y el pensamiento crítico", apuntó el comité de selección.

El premio que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza, se entregará en ceremonia especial este 1 de febrero en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, tras ello se presentará la obra "Son de México y de México Son. Identidad-es en movimiento" de La Mexicana. Compañía de Danza Folklórica.

El Comité de Selección del reconocimiento estuvo conformado por Eugenia Vargas, Erika Suárez, Gabriela Medina, Henry Torres y Ernesto Luna, quienes decidieron otorgarle el galardón por:

"Su singular y sostenida contribución al desarrollo, enriquecimiento y trascendencia de la danza en México a lo largo de más de siete décadas, desde los ámbitos de la creación artística, la interpretación, la promoción, la difusión, la investigación y la pedagogía.

"Asimismo, por la relevancia de su trabajo como un puente fundamental entre la danza, la antropología, la historia y el pensamiento crítico, generando un legado profundo y duradero tanto en el campo académico como en el escénico, que ha incidido de manera decisiva en la formación de artistas, investigadores y públicos de diversas generaciones”, según se consignó en el acta.

Henríquez Escobar, quien en 2006 obtuvo el XIX Premio Nacional de "Danza José Limón", es bailarina, coreógrafa e investigadora originaria de Barquisimeto, Venezuela. Su formación en ballet comenzó en Caracas y París, y se amplió con una trayectoria internacional en Etiopía, Italia, Alemania y Estados Unidos, aunque fue en México donde encontró el contexto para profundizar en la danza moderna y su residencia permanente.

Acorde con información de la UNAM, se integró al panorama cultural mexicano con proyectos que incluyeron a figuras fundamentales de la danza nacional, como Alejandro Jodorowsky, Amalia Hernández y Raúl Flores Canelo.

Su vínculo con este último, a través del Ballet Independiente, dio inicio a una etapa decisiva de su trabajo coreográfico con el posterior estreno de piezas como "Invenciones", "Gymnopédies", y "Mujeres y Espacios", que consolidaron su legado.

Ello a la par de desarrollar una trayectoria académica y creativa en la que logró converger investigación, docencia y producción artística, pues estudió Antropología Social en la ENAH, Maestría en Divulgación de la Historia y el Doctorado en Antropología y Arte. Esta formación interdisciplinaria se reflejó en la concepción de obras como La Bolivariada, Radioranzas 42, Tropicanas Holiday, y Presagios, entre otras.

En 2022, publicó su autobiografía "Pasos raros" en donde resumió su experiencia vital; y de manera reciente, TVUNAM le dedicó su programa "Vindictas", serie que recupera la vida y obra de las mujeres más destacadas de la vida social, política y cultural de México, de varias disciplinas.

La coreógrafa se unirá a otras figuras que han recibido el Reconocimiento Danza UNAM, como Serafín Aponte (2017), Manuel Hiram (2018), Lourdes Lecona (2019), Jaime Blanc y Guillermo Maldonado (2020), Leticia Alvarado (2021), Alberto Dallal (2022), Anadel Lynton (2023), y Federico Castro (2024).