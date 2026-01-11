Bob Weir, miembro fundador de Grateful Dead, muere a los 78 años

LOS ÁNGELES (AP).- Bob Weir, el guitarrista y cantante que, como miembro esencial de Grateful Dead, ayudó a fundar el sonido de la contracultura de San Francisco en la década de 1960 y la mantuvo viva durante décadas de giras interminables y sesiones maratónicas, falleció. Tenía 78 años.

La muerte de Weir fue anunciada el sábado 10 de enero en un comunicado en su página de Instagram.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de Bobby Weir”, decía un comunicado publicado el sábado en su Instagram. “Transicionó en paz, rodeado de sus seres queridos, tras vencer el cáncer con la valentía de Bobby. Desafortunadamente, falleció debido a problemas pulmonares subyacentes”.

La declaración no dijo dónde ni cuándo murió Weir, pero vivió en el área de la Bahía de San Francisco la mayor parte de su vida.

Weir se unió a Grateful Dead —originalmente The Warlocks— en 1965 en San Francisco con tan solo 17 años. Pasaría los siguientes 30 años tocando en innumerables giras con Grateful Dead junto a su compañero cantante y guitarrista Jerry García, quien falleció en 1995.

Weir escribió o coescribió y cantó la voz principal en clásicos de Dead, incluidos "Sugar Magnolia", "One More Saturday Night" y "Mexicali Blues".

Tras la muerte de García, se convertiría en el rostro más reconocible de los Dead. En las décadas posteriores, siguió colaborando con otros proyectos que mantuvieron viva la música de la banda y su legendaria base de fans, incluyendo Dead & Company.

“Durante más de sesenta años, Bobby estuvo de gira”, decía el mensaje en Instagram. “Guitarrista, vocalista, narrador y miembro fundador de Grateful Dead. Bobby siempre será una figura clave cuyo arte único transformó la música estadounidense”.

Tras la muerte de Weir, el baterista Bill Kreutzmann es el único miembro original sobreviviente. El bajista fundador Phil Lesh falleció en 2024. El otro baterista de la banda, Mickey Hart, prácticamente miembro original desde su incorporación en 1967, también vive a los 82 años. El quinto miembro fundador, Ron "Pigpen" McKernan, falleció en 1973.

Dead and Company realizó una serie de conciertos para el 60° aniversario de Grateful Dead en julio en el Golden Gate Park de San Francisco, atrayendo a unos 60 mil fanáticos por día durante tres días.

Nacido en San Francisco y criado en la cercana Atherton, Weir era el miembro más joven de los Dead y parecía un estudiante de secundaria con la cara fresca en sus primeros años. Generalmente era menos peludo que el resto de la banda, pero lucía una barba larga como la de García en años posteriores.

La banda sobreviviría mucho después del momento hippie de su nacimiento, con sus fanáticos ultra devotos conocidos como Deadheads a menudo siguiéndolos en la carretera en una gira prácticamente sin interrupciones que persistió a pesar de décadas de música y cultura cambiando a su alrededor.

“La longevidad nunca fue una preocupación importante para nosotros”, dijo Weir cuando los Dead recibieron el premio a la Persona del Año MusiCares de los Grammy el año pasado. “Difundir alegría a través de la música era todo lo que teníamos en mente, y lo logramos con creces”.

Las pegatinas para parachoques y las camisetas omnipresentes mostraban el logo de la calavera de la banda, los osos coloridos bailando que servían como su otro símbolo y frases distintivas como "no hay tiempo para odiar" y "no todos los que vagan están perdidos".

The Dead ganó pocos premios Grammy reales durante su carrera (siempre fueron demasiado esotéricos), y solo obtuvieron un premio a la trayectoria en 2007 y el premio a la mejor película musical en 2018.

Igualmente raros fueron los sencillos pop que triunfaron. “Touch of Grey”, la canción de 1987 que impulsó la popularidad de la banda, que ya estaba envejeciendo, fue su único éxito en el Top 10 de Billboard.

Pero en 2024, establecieron un récord para todos los artistas con su álbum número 59 en el Top 40 de Billboard. Cuarenta y uno de ellos llegaron desde 2012, gracias a la popularidad de la serie de álbumes de archivo compilados por David Lemieux.

Su música, llamada acid rock en sus inicios, combinaba blues, jazz, country, folk y psicodelia en largas improvisaciones en sus conciertos.