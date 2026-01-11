Celebridades lucen prendedores contra ICE en la alfombra roja de los Globos de Oro

Algunas celebridades lucieron prendedores contra el ICE en los Globos de Oro el domingo en homenaje a Renee Good, quien fue asesinada a tiros en su automóvil por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas esta semana en Minneapolis.

Los pines en blanco y negro mostraban lemas como "BE GOOD" (sean buenos) e "ICE OUT" (fuera ICE), introduciendo un ángulo político en la premiación después de la ceremonia relativamente apolítica del año pasado.

Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Natasha Lyonne llevaron los broches en la alfombra roja, y se esperaba que otras celebridades también los mostraran.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Desde el tiroteo el miércoles, han estallado protestas en todo el país, pidiendo justicia por la muerte de Good, así como por un tiroteo separado en Portland donde agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a dos personas. Algunas protestas han resultado en enfrentamientos con las autoridades, especialmente en Minneapolis, donde el ICE está llevando a cabo su mayor operación de control de inmigración hasta la fecha.

"Necesitamos que cada parte de la sociedad civil, la sociedad, se pronuncie", dijo Nelini Stamp de Working Families Power, una de las organizaciones detrás de los prendedores contra el ICE. "Necesitamos a nuestros artistas. Necesitamos a nuestros creativos. Necesitamos a las personas que reflejan la sociedad".

Congresistas han prometido una respuesta contundente, y una investigación del FBI sobre el asesinato de Good está en curso. La administración Trump ha redoblado la defensa de las acciones del oficial de ICE, manteniendo que actuó en defensa propia y pensó que Good lo golpearía con su automóvil.

Solo una semana antes de que Good fuera asesinada, un oficial de ICE fuera de servicio disparó y mató a Keith Porter, de 43 años, en Los Ángeles. Su muerte provocó protestas en la zona de la ciudad, pidiendo que el oficial responsable fuera arrestado.

Organizadores llevan la protesta a la fiesta de los Globos de Oro

La idea para los prendedores "ICE OUT" comenzó con un intercambio de mensajes de texto a altas horas de la noche a principios de esta semana entre Stamp y Jess Morales Rocketto, la directora ejecutiva de un grupo de defensa latino llamado Maremoto.

Saben que los eventos de alto perfil pueden presentar a millones de espectadores los problemas sociales. Este es el tercer año de activismo en los Globos de Oro para Morales Rocketto, quien anteriormente ha movilizado a Hollywood para protestar contra las políticas de separación familiar de la administración Trump. Stamp dijo que siempre piensa en los Oscar de 1973, cuando Sacheen Littlefeather tomó el lugar de Marlon Brando y rechazó su premio para protestar por la representación de los nativos americanos en el entretenimiento estadounidense.

Así que las dos organizadoras comenzaron a llamar a las celebridades e influencers que conocían, quienes a su vez llevaron su campaña a las figuras más prominentes en sus círculos. Ese contacto inicial incluyó a la activista laboral Ai-jen Poo, quien caminó por la alfombra roja de los Globos de Oro en 2018 con Meryl Streep para resaltar el movimiento Time's Up.

"Hay una larga tradición de personas que crean arte tomando una posición por la justicia en momentos", dijo Stamp. "Vamos a continuar esa tradición".

Según Stamp, los aliados de su movimiento han asistido a los "eventos elegantes" que tienen lugar en los días previos a los Globos de Oro. Reparten los broches en fiestas y los distribuyen a quienes asistirán a la ceremonia de esta noche.

"Lo ponen en su bolso y dicen: 'Oye, ¿te pondrías esto?' Es un movimiento muy directo desde las bases", dijo Morales Rocketto.

Los organizadores se comprometieron a continuar la campaña durante toda la temporada de premios para asegurar que el público conozca los nombres de Good y otras personas que han muerto a manos de los agentes del ICE en tiroteos.