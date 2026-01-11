Crece el consumo del anime en México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La animación japonesa, un producto de entretenimiento comercial y cultural, atraviesa un momento histórico en México. Se trata del anime. Nuevas audiencias, comunidades cada vez más activas, y un interés constante por el coleccionismo han convertido al país en uno de los mercados más relevantes de Latinoamérica en la animación que proviene de la historieta manga.

Lo anterior de acuerdo con un estudio realizado por Bandai Namco y Macromill; la primera, una compañía japonesa que fabrica juguetes y figuras inspiradas en personajes ficticios en su mayoría de origen asiático, con presencia en 14 países; y la segunda, una empresa de medición. De acuerdo a su investigación, el consumo del anime continúa creciendo, impulsado por contenidos accesibles en plataforma de streaming, una nostalgia multigeneracional y un ecosistema cada vez más robusto de productos y experiencias.

Así que, a nivel global, la industria continúa en expansión. Estiman que para el 2030 este mercado tendrá un valor de 60 mil millones de dólares, confirmando el papel del anime como un fenómeno cultural que trasciende generaciones y geografías.

Además, los hábitos de consumo revelan una conexión cada vez más profunda con el coleccionismo. Aquí datos extraídos del estudio de Bandai Namco y Macromill:

80% de quienes ven anime en México compran figuras, ya sea para coleccionar o jugar.

Los principales rangos de edad son 10-14 años y 30-39 años, prueba de que el anime une a generaciones enteras.

50% de los niños y niñas de 10 a 14 años dicen que el anime es una de sus formas favoritas de entretenimiento, y 53% lo ven al menos dos veces por semana.

La mayoría inició por recomendación de amigos o curiosidad por la cultura japonesa, mostrando que la comunidad es el motor del crecimiento.

César Muratalla, director comercial de Bandai Namco México, explica en entrevista que históricamente nuestro país ha tenido una relación cultural muy importante con Japón:

“Hemos tenido mucha afinidad con esa nación. Y México, con el paso de los años, se ha convertido todavía más relevante en la adopción de esta animación. Llegó muy fuerte a todo el mundo, pero la tendencia del anime en México se convirtió muy rápido en el estandarte o el pilar más poderoso de Latinoamérica. Tiene que ver con varios factores. Uno, es que llegó una oleada también de medios masivos de comunicación y de plataformas de contenido que cada vez se vuelve más relevante al ofrecer anime. De repente algunos probaron y dijeron: ‘Voy a intentar sacarlo de la red privada virtual’ (VPN, siglas en inglés).

Antes a la gente mexicana que le gustaba el anime lo veía por VPN, y alguna televisora dijo: ‘Pues voy a probar llevarlo a mi pantalla’, y les empezó a funcionar. Y se empezó a replicar en otros medios y en otras plataformas, hasta que hoy las grandes compañías de televisión (TV Azteca, Televisa o plataformas de streaming como Netflix o Crunchyroll, que tiene un crecimiento enorme en toda la región y México), lo están mostrando, y eso ha permitido que tengamos mucha mayor oferta de contenido y más a la mano.

Egresado de mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey, detalla:

“Eso implica que hoy gran parte de la población, y no nada más el adulto, sino que niños de cuatro a doce años, se están yendo y volcando a ver contenido de anime. Ya hoy los Teen Twins (seguidores de personajes) que ven anime son los nuevos cool (sabedores geniales). Son los que están marcando tendencia, son los líderes. Cuando antes era totalmente lo contrario, porque si a alguien le gustaba el anime, se retraía, además, era el geek (persona apasionada a la tecnología, cómics y videojuegos) que estaba metido en su computadora buscando links (puente digital que conecta una página web con otra)que no eran oficiales para ver ese contenido. Hoy es totalmente diferente. Creo que México lo ha aprovechado bien y nosotros como compañía también, porque el anime está en el ADN de Bandai Namco”.

César Muratalla. Director comercial. Foto: Cortesía de Bandai Namco

Aunque en México el anime echó sus raíces desde los años sesenta, con Astroboy, es en los noventa cuando surgieron series icónicas como Dragon Ball, Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco, y se mantiene fuerte hoy en la plataforma Cruchyroll y eventos como la Friki Plaza.

–¿Qué productos son los que más se están coleccionando? -se le pregunta.

–Mira, va atado a qué tipo de contenido es el que hoy se está pasando. Evidentemente nos unimos a la ola de una euforia de One Piece, un manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda que ha inspirado películas de animación, videojuegos, novelas ligeras, etcétera, generados por el One Piece Life Action.

“Pero también otras marcas como el caso de Gundam, una franquicia de serie animadas de ciencia ficción creadas por Yoshiyuki Tomino, que es una marca que nadie conocía hace cuatro años en México, y ahora, gracias a que la hemos tenido en cines, televisión, streaming, en todos lados, puedo decir que es la marca que mayor crecimiento tiene”.

Específica que Dragon Ball -sobre las aventuras de Goku, un guerrero saiyajin (una ficticia y poderosa raza del universo de Dragon Ball)-, sigue en el pico de vida:

“Es una marca madura que tiene muchos años y sigue ahí. También tenemos Naruto, sobre un ninja adolescente llamado Naruto Uzumaki. Otra es Demon Slayer, situado en un Japón ficticio del siglo XX, el cual está acechado de demonios. La película fue un fenómeno. Los mismo Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen”.

Monkey D. Luffy de “One Piece”. Foto: Cortesía de Bandai Namco

El éxito de “Dragol Ball”

–¿A qué cree que se deba ese éxito rotundo de Dragon Ball?

–En México captó una audiencia que hoy son los millennials, los que tienen treinta y cinco hasta cuarenta y cinco años, porque tuvo una euforia en los noventa. Creo que captó a dos generaciones completas. Nosotros volvimos a lanzar Dragon Ball en el 2016 y fue un hito en Bandai Namco. Igual tiene que ver con que las marcas de anime y las compañías japonesas ven todo esto a largo plazo. No construyen marcas a las cuales les da prisa quemar o rentabilizar en uno o dos años. Los estudios japoneses ven marcas con potencial, no de cinco o diez años, de treinta, cuarenta y cincuenta años.

“Nosotros en la parte de juguetes y figuras de colección seguimos sacando figuras de Dragon Ball y vemos dentro de todo el anime que hay en los mangas, qué personajes nos faltarían, qué combinación de personajes o de batallas tenemos que representar. Creo que hemos sabido tener esa paciencia de construcción de marca de largo plazo. Gundam, sobre los conflictos bélicos entre humanos, no lo lanzamos de inmediato. Hicimos una campaña muy fuerte y los clientes mexicanos ya nos las pedían. Llegó el tercer año, lo empezamos a vender gradualmente, y ha sido un fenómeno. Tiene mucho que ver con la oferta-demanda. Tenemos que encontrar el justo medio para tampoco quedar mal con la gente y ni sobrevender o quedarnos muy abajo, pero siempre nos hallamos en la innovación y en el punto medio de equilibrio”.

–¿En qué se basa Bandai Namco para informar que el celeccionismo ha aumentado y se ha fortalecido el fan con el anime?

–Hacemos varios estudios durante el año. También tenemos contacto con Crunchyroll, Netflix, con varios medios digitales. Lo que queremos ser y lo que hemos sido es un job (cometido) para que se entienda esto, y realizar diferentes estudios de mercado con datos duros, cómo ha crecido el contenido de estas plataformas y cómo ha crecido nuestra venta de estos ítems. Entonces, hemos hecho pruebas y hemos identificado que más o menos el 50% de los niños de cuatro a ocho años les gusta el anime. Y otro por porcentaje igual en los adultos de más de treinta y cinco años.

“Del cien por ciento de a quienes gusta el anime, compran ochenta, ochenta y cinco por ciento… consumen plataformas digitales o juguetes. Es un porcentaje muy alto. Ahí vemos que el auge está creciendo más y más. Y luego vemos exigencias también de la gente. Nuestro objetivo es acompañar a las nuevas y viejas generaciones en todos los momentos de su vida. Poseemos productos como figuras de acción que van para niños de cuatro años, pero también tenemos figuras que van para Teen Twins, que son de doce o trece años, pero también tenemos para el adulto que son juguetes más caros y que quiere gastarse más dinero en sus figuras de colección y es gente que va de cuarenta y cinco años. Vemos que los niños de siete u ocho años nos piden figura de Tamagotchi, que es nuestra marca más premium que tenemos en Bandai. Entonces, ahí se ve también cómo las audiencias van cambiando”.

“Dragon Stars”. Un hito. Foto: Cortesía de Bandai Namco

–En este momento, ¿qué mensajes ofrece el anime?

–Es muy variado el contenido. Hay animes mucho más sencillos, pero en general las tramas son complejas, profundas, y pensamos que por ser animado tienen una historia sencilla, fácil y que es para niños, pero no necesariamente. El anime es muy complicado, las historias de Gundam son muy complejas. Evangelion, ubicada en un mundo futurista donde una organización paramilitar llamada Nerv protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, es muy profunda, muy compleja. Esta serie maneja temas políticos, problemas o temas antropológicos de la vida del ser humano. Está posicionada para más de quince años, y eso lo hace también aspiracional.

La mayoría de las historias son complejas y a los adultos les reta un poco en los mensajes que deja, pero también a los niños les exige. Y esa exigencia también los vuelve aspiracional. Por eso también creo que engancha mucho a la audiencia. A alguien que le gusta un anime en específico se vuelve loco por el anime, es una pasión lo que los envuelve.

Rememora:

“La manga es el origen del anime. Entonces empezaban el manga que son los libritos y en Japón sigue todavía esa cultura muy impregnada. En Occidente llegó más el tema del anime, este era un poco más sencillo de consumir, el manga por lo general se lee al revés. El anime es mucho más sencillo de digerir, ya que lo aceptan las plataformas de televisión más grandes. En Occidente, México y Latinoamérica brincan más al anime, y luego, ya que están enamorados de ese formato, se van al manga y se van al producto de consumo, porque eso les da una identidad. Te puedo decir que en los veinte años que llevo más o menos manejando marcas de todo tipo dentro del entretenimiento, las comunidades más apasionadas son las del anime y las del manga. Es donde más se sienten representados, identificados, donde los personajes no son tan clichés y no hay tanto romanticismo de historias bonitas, color de rosa, sino que son más reales, más duras y se identifica muchísimo la gente con ellas”.

Por cierto, estos son algunos de los estrenos de anime en la plataforma Crunchroll: