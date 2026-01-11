Globos de Oro: La ganadora fue “Una batalla tras otra” y sorprenden “Hamnet” y “El agente secreto”

Leonardo DiCaprio, protagonista de "Una batalla tras otra", llega a los 83° Globos de Oro el domingo . Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, ganó cuatro premios: Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Director, Mejor Guión de Película y Mejor Interpretación Femenina de Reparto (Teyana Taylor), en la 83 edición de los Globos de Oro 2026, la cual se llevó a cabo en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

Dicha cinta está basada en la novela “Vineland” del estadunidense Thomas Pynchon. También actúan Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina HallChase Infiniti, Wood Harris y Alana Haim.

“Una batalla tras otra” sigue a Bob, un exrevolucionario paranoico que vive marginado con su hija Willa. Su vida cambia cuando un viejo enemigo reaparece, haciendo que Willa desaparezca, obligándolo a buscarla mientras ambos enfrentan las consecuencias de su pasado radical en un viaje lleno de extremistas, supremacistas y la tensa política social de Estados Unidos, explorando temas de lealtad, identidad y revolución.

En dichos galardones, entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, “Hamnet”, de la china Chloé Zhao, obtuvo Mejor Película Dramática, por lo que le ganó a “Frankenstein”, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Este filme que no logró ningún reconocimiento de las cuatro nominaciones que tenía.

Cabe destacar que Zhao coescribió la historia con la novelista británica natural de Irlanda del Norte Maggie O’Farrell, ya que la historia está basada en su libro homónimo. Además, alcanzó Mejor Interpretación Femenina en una película dramática (Jessie Buckley).

El personaje principal es Agnes Hathaway, una muchacha independiente que elabora remedios con plantas, y que vive al margen de la comunidad del pueblo de Stratford. Conoce a un joven preceptor de latín -William Shakespeare, hijo de un guantero- con el que se casará. Su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por las relaciones con sus parientes, las estancias del marido en Londres y después por la enfermedad de sus hijos gemelos, Judith y Hamnet, contagiados durante una epidemia de peste, y la muerte del niño a los 11 años.

Y la Mejor Película de Habla No Inglesa recayó en la cinta brasileña “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho. La protagoniza Wagner Moura, quien logró Mejor Actor. Dijo que es una cinta “de la falta de memoria y del trauma generacional”.

La trama está ubicada en los últimos años de la dictadura militar en Brasil. Exactamente en 1977, bajo el gobierno de Ernesto Gaeisel. Se estrenó en Cannes y fue el largometraje más premiado de ese festival. Y representa a Brasil para las nominaciones de los premios Oscar.

La película más taquillera del 2025 fue “Pecadores” (Sinners) de Ryan Coogler. Es un relato de terror gótico sobrenatural estadunidense. Protagonizada por Michael B. Jordan, Delroy Lindo y Jack O’Connell.

“Las guerreras K-POP” (KPop Demon Hunters), de Maggie Kang, obtuvo Mejor Película Animada. Es el filme más visto en la historia de Netflix. Es una producción estadunidense que produjo Sony Pictures Animation. La trama sigue a un grupo femenino de K-Pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

Se imponen “The Pitt” y “Adolescencia”

En televisión no hubo sorpresas. Mejor Serie de Televisión Dramática fue para la serie de médicos “The Pitt”, que también obtuvo Mejor Interpretación Masculina (Noah Wyle).

Pero, sin duda “Adolescencia” fue la ovacionada, se llevó cuatro galardones Mejor Miniserie, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Intérprete Masculino Secundario (Owen Cooper) y Mejor Interpretación Femenina de Reparto.

También destacó en estas preseas “The Studio”, Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia y ha sido lo más visto en Apple TV+. Es una sátira sobre Hollywood. En los Premios Emmy 2025 tuvo 23 nominaciones (igualando el récord establecido de “The bear” en el 2024), de las cuales ganó 13.

El actor mexicano Diego Luna no se llevó Mejor Interpretación Masculina en una serie de televisión-Drama por “Andor”, lo obtuvo Noah Wyle por “The Pitt”.

Y en esta 83 entrega de los Glos de Oro se estrenó la categoría Mejor Podcast. Aquí se premió a “Good Hang” with Amy Poehler”. Es sobre entrevistas cómicas presentado por la actriz Amy Poehler. Cada episodio presenta a la comediante Poehler conversando con invitados, hablando de sus carreras y su vida cotidiana.