Esta es la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026

Globos de Oro
Esta es la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026La sensación de streaming “KPop Demon Hunters” triunfó en las categorías de mejor película animada y canción.
BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Los ganadores de los Premios Globo de Oro 2026 entregados el domingo, incluyeron a "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), "Hamnet", "The Pitt" y "The Studio".
La saga revolucionaria de Paul Thomas Anderson “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) se llevó los máximos honores en la categoría de comedia en la 83 edición de los Globos de Oro el domingo, mientras que el drama de Shakespeare de Chloé Zhao, “Hamnet”, dio la sorpresa al vencer a “Sinners” y ganar como mejor película de drama.
Esta es la lista completa de galardonados.
Cine
- Mejor película de drama
- "Hamnet"
- Mejor película musical o de comedia
- "One Battle After Another"
- Mejor actriz, drama
- Jessie Buckley, "Hamnet"
- Mejor actor, drama
- Wagner Moura, "O Agente Secreto" ("El agente secreto)
- Mejor actriz, musical o comedia
- Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You" ("Si pudiera, te daría una patada")
- Mejor actor, musical o comedia
- Timothée Chalamet, "Marty Supreme" ("Marty Supremo")
- Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor, "One Battle After Another"
- Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård, "Sentimental Value" ("Valor sentimental")
- Logro cinematográfico y de taquilla
- "Sinners"
- Mejor película en lengua no inglesa
- "O Agente Secreto", Brasil
- Mejor película animada
- "KPop Demon Hunters" ("Las guerreras K-pop")
- Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"
- Mejor guion
- "One Battle After Another", Paul Thomas Anderson
- Mejor música original
- "Sinners", Ludwig Göransson
- Mejor canción original
- "Golden" de "KPop Demon Hunters"
Televisión
- Mejor serie, drama
- "The Pitt"
- Mejor serie, comedia o musical
- "The Studio"
- Mejor actriz, serie de drama
- Rhea Seehorn, "Pluribus"
- Mejor actor, serie de drama
- Noah Wyle, "The Pitt"
- Mejor actriz, serie musical o comedia
- Jean Smart, "Hacks"
- Mejor actor, serie musical o comedia
- Seth Rogen, "The Studio"
- Mejor serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
- "Adolescence"
- Mejor actor, serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
- Stephen Graham, "Adolescence"
- Mejor actriz, serie limitada, serie de antología o película hecha para televisión
- Michelle Williams, "Dying for Sex"
- Mejor actriz de reparto de televisión
- Erin Doherty, "Adolescence"
- Mejor actor de reparto de televisión
- Owen Cooper, "Adolescence"
- Mejor actuación de comedia de monólogos en televisión
- Ricky Gervais, "Mortality"
- Mejor pódcast
- "Good Hang with Amy Poehler"