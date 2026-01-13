BTS regresa a México tras casi una década de ausencia: estas son las fechas

La banda de pop coreana BTS aparece en el Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019.. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

NUEVA YORK (AP).- El regreso de BTS ya está aquí. El septeto de K-pop anunció una gira mundial 2026-2027, que comenzará en Corea del Sur en abril y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.

Marcan las primeras actuaciones principales del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage 2021-22.

Habrá una preventa el 22 y 23 de enero para los miembros ARMY que se registren en Weverse, una plataforma en línea para fans propiedad de HYBE, la agencia de representación de BTS. La venta general para todas las regiones se realizará el 24 de enero.

La noticia llega unas semanas después de que la compañía de entretenimiento BigHit Music revelara que BTS regresará a la música el 20 de marzo, tras una pausa de casi cuatro años. Esto se debe a que los siete miembros de BTS —RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope— tuvieron que completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser relevado de sus funciones como agente de servicio social , una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro. Esto ocurrió en junio de 2025.

Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y J-Hope, sirvieron en el ejército.

Fechas en México de la gira mundial de BTS 2026:

7 de mayo — Ciudad de México/Foro GNP

9 de mayo — Ciudad de México/Foro GNP

10 de mayo — Ciudad de México/Foro GNP

La venta general dará inicio el 24 de enero a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, la página web detalla que las armys -nombre de las fanáticas de BTS- podrán tener una preventa un par de días antes de que se abra al público en general.

¿Cómo puedo acceder a la preventa?

Para acceder a esta preventa será necesario registrarse en Weverse y comprar la Membresía Army entre el 13 al 18 de enero; tiene un costo de 409.82 pesos mexicanos para la Global y de 440 pesos mexicanos para la de Estados Unidos, ambas se pueden usar en México y Canadá.

La cuenta de Weverse ID asociada a la Membresía Army deberá de ser la misma a la cuenta para comprar los boletos, en caso de no estar ligadas, no se podrá acceder a los boletos.

La preventa se realizará el 22 de enero para las fechas del 7 y 9 de mayo, mientras que para asistir al concierto del 10 de mayo se podrán adquirir los boletos el 23 de enero. Las entradas que queden disponibles saldrán a la venta general el 24 de enero.