Editorial de biografía de Julio Iglesias se solidariza con víctimas de abuso; actualizará edición. Foto: X: @JulioIglesias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La editorial Libros del Asteroide dio a conocer un comunicado firmado junto a Ignacio Peyró, autor del libro “El español que enamoró al mundo” (2025) y más reciente retrato de vida sobre Julio Iglesias, que el volumen tendrá una “nueva edición revisada y actualizada”.

El documento se colocó en las redes sociales de Libros del Asteroide, en donde se lee una “profunda consternación” tras conocerse las acusaciones de agresiones sexuales y abuso de poder que señalan a Iglesias.

Esto luego de que la edición se publicará en el primer semestre de 2025 y continuará con un extenso recorrido de promoción en España durante ese año. Se lee en el comunicado:

“Esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto.

“Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada”.

Y rematan con el mensaje de condena firme e inequívoca ante “cualquier forma de abuso y expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas”.

Sin embargo, la editorial no informó si “El español que enamoró al mundo” –hasta ahora colocado en librerías y online–, se retiraría para esa nueva actualización.

A la par de este comunicado también se dio a conocer en redes sociales un video, de principios de siglo, de la participación de Julio Iglesias con Susana Giménez, una de las presentadoras argentinas más reconocidas, donde el cantante la besa forzosamente y en repetidas ocasiones evadiendo la negativa de la entrevistadora.

El video que subió el escritor español Fonzi Loaiza dice:

“Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión”.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión. pic.twitter.com/iSiLm6kg2P — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2026

Sin embargo, lo sorprenden son los más de 100 comentarios a partir del video que se debaten entre defender a Julio Iglesias y “juzgar” a una sociedad con situaciones y/o valores de hace 30 años:

“Eso de criticar la moralidad de hace 30 años con la de ahora es la mayor gillipollez que se ha visto”, se lee en uno de los comentarios.