El INAH confirma hallazgo arqueológico reportado por influencer en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de vasijas, esculturas de piedra y oro prehispánicos reportado en redes sociales por el creador de contenido Señor Blue en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca.

El influencer compartió este fin de semana en su cuenta en Facebook fotografías que muestran a pobladores manipulando lo que hasta entonces parecían ser vestigios arqueológicos, y en donde se aprecia una excavación, palas y caja con la descripción “de manera fortuita”.

El domingo, el Centro-INAH Oaxaca publicó un comunicado en el que recordó a la población “no entrar a zonas arqueológicas no abiertas al público” y rechazó el material publicado en redes sociales en sitios de “actual investigación” y sin autorización previa “con el único fin de monetizar haciendo uso del patrimonio de la nación”.

En respuesta, Señor Blue –que identifica a su cuenta Facebook como “Historias, sitios arqueológicos inexplorados, leyendas, exploraciones paranormales…–, respondió:

“En todo buscarán lo negativo los frustrados, hasta mi culpa es algo tan extraordinario, y aún así desean el mal para las personas que encontraron algo mágico; estoy preparado y tengo los recursos para defender algo tan increíble. Próximamente expondré la venta de piezas arqueológicas de parte de los trabajadores del INAH”.

El lunes 12 de enero, el influencer publicó un nuevo post con imágenes en donde se lee:

“Ningún periodista ni opinólogo acudió a realizar entrevistas o documentar este caso para tener información precisa, yo estuve desde las 8am acompañando a los pobladores y autoridades en este caso que se ha vuelto tan mediático… Mañana publicaré el video con la historia de este hallazgo, para las reflexiones pertinentes sobre lo legal, lo que se debe hacer y lo que no, para evitar dañar el patrimonio nacional”.

Y cumplió la promesa, pues esta tarde lanzó un video en donde narra cómo se dio el hecho, en donde se ven a personas con palos de madera y metal realizando una excavación.

Son 60 piezas

El INAH emitió un comunicado este martes 13 en el que confirmó que, tras una inspección en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, realizada el día de ayer con participación de la arqueóloga e investigadora Nelly Robles García, se corroboró que los 60 bienes arqueológicos formaron parte de un funerario prehispánico correspondiente al periodo Posclásico Tardío (1300–1521 d.C.) con características distintivas de la tradición cultural mixteca.

Se informó que cada pieza fue etiquetada y registrada fotográficamente en seguimiento a los protocolos para su inscripción en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos; a la par, se informó a la comunidad sobre trabajos preliminares de documentación y limpieza. Todas las piezas, al estar en contacto con piedra caliza en un ambiente húmedo, presentan una ‘patina’ delgada de material calcáreo, lo que ayudó a mantenerlas sin deterioro.

Los especialistas identificaron cuentas de obsidiana negra con al menos 26 elementos; dos cuentas tubulares del mismo material; 12 cuentas de metal, probablemente oro, y un colgante de metal que representaría a Ehécatl, dios del viento. Estos objetos pudieron haber sido parte de un solo collar.

También ollas trípodes policromas, cajetes policromos de silueta compuesta y cajetes globulares sencillos; dos jarras con asa vertedera, varios cajetes semiesféricos de pasta gris y crema, trípodes de fondos sellados y un plato policromo de estilo mixteco.

El INAH informó que Nelly Robles brindó información a los pobladores acerca de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de la competencia del INAH en la materia, así como de la corresponsabilidad con las comunidades en la salvaguardia del patrimonio cultural de la nación.

Incluso se adelantó que especialistas del INAH realizarán un recorrido hoy (martes 13 de enero) al sitio de la extracción, con el objetivo de su ubicación y recuperación de posibles restos osteológicos humanos.

Sin mayor referencia a la comunicación del Centro-INAH Oaxaca y/o los comentarios de Señor Blue, la Secretaría de Cultura y el INAH recordaron que “la protección del patrimonio arqueológico es una prioridad que requiere la coordinación entre instituciones y comunidades”.