Isabel Díaz Ayuso defiende a Julio Iglesias tras denuncias de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comunidad de Madrid (CM), Isabel Díaz Ayuso, asociada a la derecha política en España, salió en defensa de Julio Iglesias, luego de las denuncias de dos exempleadas que lo acusaron de agresiones sexuales; el partido Más Madrid exigió el retiro de la “Medalla de Oro” al intérprete de ‘Soy un truhán, soy un señor’.

En el mensaje completo de Díaz Ayuso se lee:

Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

Esto luego de que elDiario.es publicó testimonios de dos trabajadoras, una empleada de hogar y una fisioterapeuta que relataron episodios de agresiones en las mansiones del Caribe de Julio Iglesias; aseguraron que el sistema laboral en la residencia de Punta Cana del intérprete estaba diseñado para complacerlo sexualmente.

Una de ellas sostuvo haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, penetraciones, cachetadas y vejaciones físicas y verbales, que ocurrieron en 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años. La más joven de las trabajadoras tenía 22 años.

Tras conocer la posición de Díaz Ayuso, Más Madrid exigió a la Comunidad de Madrid, mediante una “Proposición No de Ley” (PNL) al pleno del Congreso, iniciar un procedimiento de revocación de la “Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid” al intérprete de ‘Me va, me va’.

"Las instituciones deben demostrar que el dinero y la fama no pueden comprar la impunidad. El machismo debe ser incompatible con cualquier distinción institucional de la Comunidad de Madrid", indicó la portavoz del partido en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot.

En respuesta rápida, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó a medios de comunicación que no tiene ninguna intención de retirar la distinción del considerado ‘Hijo Predilecto’ de la capital española:

Es la hipocresía de la izquierda. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias. También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?”.

En rueda de prensa en el Congreso de Diputados, al ser cuestionada sobre el caso, la secretaria general del partido Podemos, Ione Belarra, afirmó que es fundamental que se “rompa el silencio” en casos de agresiones sexuales asociados a famosos:

Todo el conjunto de violencias que vivían estas mujeres, que no son solo violencia sexual sino que son también explotación laboral, son una forma de esclavitud del siglo XXI.

“Es fundamental (romper el silencio) para mandar un mensaje muy claro a la sociedad: se acabó la impunidad, cada uno de los agresores sexuales va a caer, les vamos a señalar y las víctimas van a estar protegidas”.

Mientas que la ministra de Trabajo y Economía Social del gobierno español, Yolanda Díaz, calificó de “escalofriantes” las acusaciones contra Iglesias.