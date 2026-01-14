Julio Iglesias exigía pruebas ginecológicas y de ETS a sus empleadas, revela investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Empleadas del servicio doméstico del cantante Julio Iglesias fueron sometidas a pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual (ETS), de acuerdo con una investigación realizada por “elDiario.es” en colaboración con “Univisión Noticias”.

Durante los tres años que lleva la investigación, se han contactado 15 exempleadas entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el español entre 1990 y 2023, dentro de sus propiedades en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).

De acuerdo con las denuncias presentadas el pasado 5 de enero, las antiguas trabajadoras sufrieron tocamientos, insultos, bofetadas, humillaciones, presión para mantener encuentros sexuales, entre otras acciones violentas.

Asimismo, acusaron que cuando trabajaban en el servicio doméstico de la residencia de Punta Cana, las llevaban en grupo a realizarse revisiones médicas, incluidos análisis de transmisión sexual:

“Nos llevan al ginecólogo, me ve todo por dentro, cómo está mi secreción y me recomienda cosas. (...) Luego nos hicieron ecografías y el examen de sangre, hepatitis B y C, los análisis de transmisión sexual. (...) No me pareció normal”, dijo una de las extrabajadoras.

Documentos recabados por “elDiario.es” revelaron que algunas de las pruebas eran para descartar embarazos y enfermedades como VIH o clamidia.

Las denunciantes explicaron que no les preguntaban si estaban de acuerdo con realizarse los procedimientos, incluyendo la aplicación de vacunas como la del Covid-19, sino que solo les avisaban que ya tenían programada la cita.

Aunque nunca les dijeron explícitamente que las pruebas eran obligatorias, se les avisó que formaban parte de las condiciones del trabajo, por lo que debían acudir.

“(Julio Iglesias) lo imponía, no nos preguntaba nada, es que no éramos nadie para él, hacía lo que quería con nosotras. Hay algunos resultados que le llegaban directamente”, dijo una de las exempleadas.

La investigación conjunta reveló que, en junio de 2021, por lo menos cinco mujeres se sometieron a revisiones ginecológicas en el centro privado del grupo Hospiten Bávaro, cercano a la mansión de República Dominicana. Las antiguas trabajadoras explicaron que estos controles médicos solo se exigían a las mujeres que vivían dentro de la casa como internas y no al resto del personal.

Cabe subrayar que la legislación de la República Dominicana prohíbe expresamente a los empleadores exigir pruebas de VIH o de embarazo como requisito para acceder o mantener un empleo, por considerarlas prácticas discriminatorias. La violación de estas disposiciones podría dar lugar a multas y otras sanciones legales.

"Me usaba todas las noches. Me sentía como un objeto"

Una de las denunciantes aseguró haber sido abusada sexualmente por el cantante. Además de penetraciones, sostiene haber sido víctima de bofetadas y agresiones tanto físicas como verbales.

Varios de los hechos que cita la investigación conjunta, se suscitaron en 2021, cuando la más joven de las empleadas tenía 22 años y el artista español 77 años.

De acuerdo con una de las extrabajadoras, Iglesias la llamó a su habitación en varias ocasiones, cuando terminaba la jornada laboral, la cual estaba inmersa en un ambiente de control y acoso continuo:

Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", dijo la denunciante.

Dichos encuentros sexuales se realizaban casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada, con una superioridad jerárquica dentro del esquema laboral.