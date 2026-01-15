El Museo Dolores Olmedo abrirá en febrero tras seis años cerrado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Museo Dolores Olmedo abrirá el próximo 2 de febrero tras casi seis años cerrado.

La noticia la dio de manera indirecta la galería de arte Saenger al dar a conocer su programación como parte de la Semana del Arte, en donde afirmó que el recinto de La Noria, en Xochimilco abrirá con una exposición a cargo del artista visual Yoab Vera (Ciudad de México, 1985), especializado en pintura de paisaje, y quien en estos días expone una colorida muestra en Casa Gilardi.

La galería lo anunció mediante un video en su cuenta Instagram que muestra un atisbo de las exposiciones que tendrá durante la primera temporada de 2026 en Zsona Maco, Material Art Fair, Salón ACME, Casa Gilardi, Casa de Arte Limantour, y el Dolores Olmedo.

Las redes sociales del Dolores Olmedo se encuentran hasta el cierre de esta nota sin publicación sobre la exposición de Yoab Vera, aunque el año pasado, en su último comunicado de julio de 2026 se afirmó que este año el recinto reabriría el 2 de febrero luego de procesos de ‘actualización’ y ‘acondicionamiento de nuevos espacios’, aunque sin precisar si su colección continuaría de manera íntegra en el sur luego de la polémica en torno a su posible traspaso a Chapultepec.

VER: https://www.instagram.com/p/DTV2aSNifw6/

Hay que recordar que en los últimos años el Comité Técnico del Dolores Olmedo se ha encontrado en controversia, primero por el largo cierre del recinto tras la pandemia, y luego al anunciarse que su colección –una de las más importantes del país–, se trasladaría al Parque Aztlán, en Chapultepec, a pesar de que el fideicomiso de Dolores Olmedo señala la permanencia de toda su colección en Xochimilco.

Todavía en noviembre pasado, el colectivo ciudadano ‘Defendamos el Museo Dolores Olmedo’ solicitó en conferencia y posterior protesta pacífica una “intervención urgente” de los diputados capitalinos para asegurarse que la apertura contaría con la colección intacta del recinto, considerado emblemático del sur de esta ciudad.

“Acudimos para ser escuchados y que diputados nos respalden en la defensa del museo, como es de conocimiento público, ha permanecido cerrado desde el 2020 y se anunció recientemente que se abrirá para el Mundial de Futbol 2026, sin precisar fecha. No se menciona en qué condiciones abriría o si las obras artísticas se expondrían de manera íntegra…”

La preocupación la hicieron llegar a las comisiones de Derechos Culturales, De Pueblos y Barrios Originales, Comunidades Indígenas Residentes y Afromexicanas, con especial atención a los diputados de dichas comisiones por la alcaldía Xochimilco: Juana María Juárez López, Daniela Álvarez y Ericka Lizeth Rosales.

Unos días después, el pasado 4 de diciembre, los ciudadanos realizaron una “clausura simbólica” del Parque Aztlán.