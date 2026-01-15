"Memoria, cuerpo y metamorfosis", de Arnaldo Coen, llega al Seminario de Cultura Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Convencido de que el cuerpo humano es un "cubo", un contenedor de arte y creación, Arnaldo Coen relata que las obras más recientes de su exposición "Memoria, cuerpo y metamorfosis" son homenaje a lo lúdico, el tiempo-espacio y los artistas que admira.

La exposición, que se inaugurará oficialmente este sábado 17 en el Seminario de Cultura Mexicana, se unirá de manera independiente a la magna retrospectiva "Per-Versiones" por sus 70 años de trayectoria en el Palacio de Cultura Banamex en Durango capital, y la reciente apertura del mural "Mutua presencia de tiempos eternos" en el Monte de Piedad, triada con la cual Coen -comparado por la crítica de arte de Proceso como "un dotado" a la par de El Bosco-, se sitúa como un eje de las artes visuales en el primer trimestre de 2026.

Solo que "Memoria, cuerpo y metamorfosis", conformada por más de 60 piezas de arte-objeto, apunta por el intimismo en relación con su temática, formato de obras e incluso espacio expositivo.

Coen relató que tuvo como base a la "silla" como símbolo de quietud, pero partida de movimiento en contacto con elementos asociados al tiempo, la figura humana, rocas de mar y tierra, esferas, algunas figuras animales, y trompos, curiosamente este último en varias piezas.

Recordó que hace 30 años tuvo una muestra con sillas como arte-objeto, y desde ahí retomó la idea solo que ahora con toques de homenaje a artistas como Paolo Uccelo a quien define como "el artista que crea la realidad del cuadro", Paul Klee y Octavio Paz, de este último recordó una frase que, respecto al movimiento, en particular sobre su interpretación del “trompo” como objeto-juguete:

"Por fin todo es inasible, quietud en movimiento", frase que a la fecha tiene presente.

En el acto en el que también estuvo el arquitecto y presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Felipe Leal, destacó que se trata de una muestra casi récord que el artista realizó en seis meses del 2025, haciendo énfasis en la dedicación y praxis de Coen.

También hizo referencia al más reciente libro de la colección Semillero del SCM titulado "Conversación sobre Arte y Arquitectura", en donde Leal (además de ubicar a Coen como "un extraordinario conversador") hizo otra relación de Paz sobre su definición del artista:

"En la obra de Arnaldo Coen no reina el vegetal irregular como en Baudelaire, sino la geometría; cubos, esferas, conos, sombras, poliedros. No un paraíso natural sino geométrico, pero un paraíso invadido como por una liana funesta por el deseo, la mujer y su tropa de monstruos encantadores y terribles".

Al finalizar, Coen quien estuvo presente el año pasado en Zona Maco con una obra de gran formato, no descartó la posibilidad de estar una vez más para la edición 2026.