“Monarcas: el gran viaje a los bosques naranjas” se estrena hoy en México . Foto: CINECOLOR-Mexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La conmovedora película de animación “Monarcas: el gran viaje a los bosques naranjas” (Alemania y Canadá, 2024) de Sophie Roy, sobre el recorrido de la mariposa monarca desde Canadá hasta México, se estrena hoy en las salas del país.

El filme, cuyo guion es de Heidi Foss y Lienne Sawatsky, es sobre una mariposa de una sola ala, llamada Patrick, que por lo mismo vuela con mucha dificultad, pero posee mucha valentía. Se esconde en un remolque de algodoncillo para ser parte del viaje de su vida, con las demás mariposas, desde Canadá hasta los bosques de Michoacán y el Estado de México. En la aventura incluye a su mejor amigo, una oruga llamada Marty, y Jennifer, una mariposa que le teme a las alturas, pero Patrick se convertirá en un héroe inesperado en ese vuelo que los pone a prueba porque son muchos los obstáculos que deben sortear.

Los temas que ofrece la historia son la amistad, la diversidad, el valor, la autoaceptación, la perseverancia y el optimismo. La música es agradable y animosa. La trama dura 88 minutos, pero atrae mucho por el colorido, la tecnología de la animación, el humor y la emoción.

Es una cinta para toda la familia, y con talento se demuestra que cada personaje encuentra su manera de llegar al destino con el que sueña, sobre todo cuando hay que enfrentar tiempos difíciles.

“Monarcas: el gran viaje a los bosques naranjas” es distribuida en México por Cinecolor y además muestra la migración anual de la mariposa monarca, el cual es uno de los viajes más extraordinarios de la naturaleza, ya que recorre miles de kilómetros en busca de los bosques naranjas donde todo vuelve a empezar.

El largometraje fue filmado con cámaras digitales de alta resolución y esta optimizada para la experiencia inmersiva del formato IMAX. Es probable que los estudios de los científicos ayudaron a los escritores del guion, ya que en la vida real los investigadores han utilizado microchips o microtransmisores ultraligeros (de menos de un gramo, del tamaño de un grano de arroz) y tecnología Bluetooth para rastrear individualmente las rutas migratorias de las mariposas monarca con el fin de analizarlas, una hazaña tecnológica que ha arrojado datos valiosos sobre su comportamiento y los desafíos que enfrentan.

Ya hacía falta un filme que inspire en estos tiempos tan políticamente enredados.