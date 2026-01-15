Tunden a Cultura de CDMX por “mensaje insensible” que recuerda tragedia en el Axe Ceremonia

Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández, fallecidos tras el colapso de una estructura metálica del del Festival AXE Ceremonia 2025. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la frase “¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”, la Secretaría de Cultura capitalina promueve un Taller de Fotografía de Conciertos que ha sido criticado en redes sociales por considerarse insensible ante las muertes de dos jóvenes fotoreporteros en el festival Axe Ceremonia, caso que a la fecha no ha sido resuelto.

La frase se acompañó de dos emojis, uno de risa y otro de una cámara fotográfica que fueron tomados como “burla”, pues solo recordaron que en tres meses más se cumplirá un año de la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Axe Ceremonia 2025.

El post en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX se promovió como “un taller que va más allá de apretar el obturador entre luces y multitudes”, marcado para impartirse del 19 al 26 de enero en el Museo Archivo de la Fotografía.

En Instagram, la cuenta de la colectiva Justicia para Miguel compartió un comunicado en el que asegura que la publicación “exhibe la profunda desconexión institucional con la realidad y con el dolor que seguimos enfrentando las familias de quienes sí murieron en el intento”. Se lee:

“No se vale usar la muerte como recurso ‘cool’ de mercadotecnia. No se vale romantizar riesgos que son consecuencia de negligencias, no de 'escenarios complejos'.

También deja ver el estado legal actual del caso, que a la fecha sigue sin resolución, ello a pesar de las instrucciones que giró públicamente la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia posterior al fatídico 5 de abril de 2025:

“No se vale ofrecer talleres mientras las mismas autoridades mantienen detenido un proceso penal por un amparo que impide avanzar hacia la justicia. No se vale que la ciudad siga produciendo espectáculos sin garantizar condiciones dignas y seguras para quienes trabajan ahí.”

El comunicado también fue compartido por Diana Rojas, hermana del fotógrafo, con lo siguiente:

“No podemos permitir que la negligencia se normalice ni que la muerte de quienes trabajaban en conciertos se vuelva un chiste institucional. @sedemacdmx @mafmuseo la cultura no puede seguir ignorando lo que pasó. Memoria, respeto y justicia para Migue”.

La artista escénica Cynthia Híjar fue una de las primeras en señalar la falta de tacto de Cultura capitalina:

“¿A quién le pareció gracioso hacer un taller de fotografía de conciertos burlándose de que la negligencia de los organizadores nepotistas del Festival Ceremonia, hasta ahora aún impunes y encubiertos, cobró las vidas de los jóvenes fotógrafos Miguel Ángel y Berenice?”.

Mientras que en X, diversos usuarios compartieron capturas de pantallas con críticas como:

“Nueve meses desde la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas. @CulturaCiudadMX pa cuándo el taller de tantita madre?”