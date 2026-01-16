Caso Axe Ceremonia: Habrá nueva audiencia; familia de Giles niega recibir disculpas de Cultura CDMX

Sellos de suspensión del festival Axe Ceremonia, tras la muerte de los fotógrafos Miguel y Berenice. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Habrá una tercera “audiencia por omisiones” cometidas por el Ministerio Público (MP) encargado del caso Axe Ceremonia, según información del asesor legal de la familia de Citlali Berenice Giles Rivera, acaecida durante el festival; quien a su vez negó haber recibido disculpas por parte de la Secretaría de Cultura capitalina tras “error de redacción” en un mensaje en redes sociales.

El abogado Fabián Victoria Rangel, representante de la familia Giles Rivera, informó a Proceso que ya tuvieron dos audiencias por omisiones –una el pasado 15 de octubre y otra el 7 de enero– relacionadas al caso por homicidio culposo de los dos fotoperiodistas: Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas (carpeta CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1).

Como parte del proceso dos Jueces de Control ordenaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigar a Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (OCESA) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V.

La tercera audiencia por omisión se realizará el próximo 6 de febrero, un acto que consideró importante para el avance del caso, dado que, a decir de Victoria Rangel, el Ministerio Público ha realizado entrevistas a discreción a representantes de Ocesa y grupo Lobo sin asistencia o tutela por parte de la familia Giles Rivera como interesados.

Hay que recordar que las familias de Berenice y Miguel Ángel tomaron rumbos legales que difieren sobre los imputados, pero guiados por el mismo fin: dar con los responsables de las muertes de los jóvenes fotoperiodistas.

La familia Giles Rivera se sostiene en la misma línea que dio a conocer a Proceso en entrevista exclusiva el año pasado: faltan dos imputados clave (Ocesa y Lobo) tomando como pruebas una Resolución Administrativa (AMH/DGGAJ/OF-0157/2025, expediente 0001/2025/ESP), entre otros documentos.

Mientras que la familia Rojas Hernández –con representación de Edwin Alan Piña González– considera que ya hay pruebas suficientes para avanzar en el caso, y con ello llevar la carpeta de investigación ante un juez.

Sin disculpas...

Por otro lado, Victoria Rangel negó a Proceso que la familia Giles Rivera recibiera disculpas por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que dio a conocer la noche del 15 de enero una “nota informativa” en respuesta a un mensaje en redes sociales que para algunos internautas aludía a la tragedia del 5 de abril de 2025.

La publicación colocada en X y Facebook, criticado por falta de tacto e insensibilidad por usuarios, utilizó una frase para convocar a un taller de fotografía de conciertos “y no morir en el intento”.

Cultura capitalina emitió la disculpa aseverando “se trata de un irremediable error de redacción, la frase no fue utilizada con la finalidad de hacer burla”, y reconociendo la sensible situación de los colegas acaecidos:

“Asimismo, informamos que la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de esta Secretaría se comunicó con las familias de Berenice y Miguel Ángel para ofrecerles nuestras más sinceras disculpas”.

Sin embargo, a decir de Victoria Rangel, las disculpas solo habrían llegado a la representación de la familia de Rojas Hernández. El colectivo “Justicia para Miguel” en Instagram rechazó desde un primer momento el post de convocatoria para el taller mencionado que busca impartirse en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF).