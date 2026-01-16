¿Cómo es la mansión de Julio Iglesias, llamada la “casita del terror” por sus exempleadas?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mansión del cantante Julio Iglesias, ubicada en Punta Cana, República Dominicana, llegó a los titulares de los principales medios internacionales, después de que una investigación reveló los presuntos abusos sexuales cometidos por el cantante en el interior de la vivienda.

A la propiedad “hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, relató una de las extrabajadoras, de acuerdo con la investigación que reveló los abusos, publicada por elDiario.es y Univisión Noticias el pasado 14 de enero.

La lujosa residencia se llama “La Villa” y fue construida en 1997, diseñada para cuidar la privacidad del artista. La mansión cuenta con siete dormitorios y ocho baños, además de un estudio de grabación, un helipuerto y un acceso a una playa privada, de acuerdo con El Mundo.

La propiedad se ubica en la urbanización “Los Corrales”, un complejo rodeado de árboles al que solo se puede ingresar con autorización.

En ese “lugar idílico”, según el propio Julio Iglesias, así como en otras de sus propiedades en España y Bahamas, el cantante habría acosado y abusado sexualmente de dos empleadas, de acuerdo con el reportaje.

En sus testimonios, ambas denunciaron agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas contra ellas y otras empleadas, entre enero y octubre de 2021.

Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, quienes aseguraron poseer documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias, que entregaron al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

En España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, confirmó que abrió diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante por los hechos.

Las organizaciones Amnistía Internacional y Women's Link, que respaldan a las denunciantes, informaron a la Fiscalía española sobre los hechos que: “podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores", de acuerdo con France 24.

Sin embargo, por el momento no hay investigaciones en contra del cantante en República Dominicana, según reveló una fuente de la Procuraduría General de dicho país a EFE.

Julio Iglesias negó acusaciones

Tras el impacto que causó la investigación periodística en España y otros países de habla hispana, Julio Iglesias respondió a través de sus redes sociales.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", aseguró el artista en su perfil de Instagram.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó el artista.

Julio Iglesias contrató para su defensa al abogado José Antonio Choclán, penalista en Madrid conocido por ejercer la defensa de personas famosas como el futbolista Cristiano Ronaldo.

Iglesias —el artista hispano que más discos ha vendido en el mundo— cuenta con vastos recursos para hacer frente a las acusaciones, tanto simbólicos como económicos.

De hecho, el padre del también cantante Enrique Iglesias, es el único artista que aparece en la lista de “Los 100 españoles más ricos” de la revista Forbes en 2025. De acuerdo con la publicación, tiene un patrimonio calculado en 630 millones de euros.

Al respecto, Forbes reveló que el cantante no solo debe su fortuna a la música, sino que ha invertido en inmuebles en Miami, empresas en República Dominicana y otros negocios, entre ellos, el desarrollo de Punta Cana.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, Óscar de la Renta animó a Iglesias a invertir en República Dominicana. ABC informó que el compositor y el diseñador llegaron a relacionarse con varios empresarios con quienes fundaron el Grupo Punta Cana.

Dicha empresa estuvo detrás del aeropuerto de la localidad, algunas urbanizaciones, hoteles de lujo y dos campos de golf. En 2018 el cantante vendió el 25% de sus acciones en la sociedad, y se quedó solo con un 5% del aeropuerto de Punta Cana, de acuerdo con El Mundo.

Por otro lado, el artista posee una vivienda en Bahamas, una finca en Marbella, y una casa en la isla Indian Creek, en Florida, de acuerdo con medios internacionales.