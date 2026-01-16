Cultura CDMX se disculpa por “error de redacción” que recuerda tragedia en el Axe Ceremonia. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una “nota informativa” sobre el tema, la Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpó por la redacción de un mensaje que recordó el deceso de los foto-reporteros fallecidos en el festival Axe Ceremonia, y afirmó “se trata de un irremediable error de redacción, la frase no fue utilizada con la finalidad de hacer burla”.

Esto tras conocerse una publicación del miércoles 14 de enero donde se invitó a un taller de fotografía de concierto en el Museo Archivo de la Fotografía, cuya frase “¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?” caló hondo en el gremio cultural y artístico.

La “nota informativa” con las disculpas de Cultura capitalina dice:

“Entendemos y condenamos la sensible situación que atravesaron los compañeros fotógrafos durante un festival el pasado 2025 en la Ciudad de México.

“Asimismo, informamos que la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de esta Secretaría se comunicó con las familias de Berenice y Miguel Ángel para ofrecerles nuestras más sinceras disculpas”.

Además de aseverar que tienen un compromiso con las condiciones dignas y seguras de trabajo para los profesionales que se dedican a la divulgación de eventos culturales, aunque sin detallar de qué manera:

“Queremos aclarar que, si bien se trata de un irremediable error de redacción, la frase no fue utilizada con la finalidad de hacer burla a esta situación tan seria y únicamente fue utilizada como una expresión que es coloquialmente utilizada en el país.

“Reiteramos nuestro compromiso con el fomento de espacios seguros, tanto para artistas como para periodistas, fotógrafos y gente del medio cultural y artístico”.

La invitación al taller “que va más allá de apretar el obturador entre luces y multitudes”, tuvo diversas críticas en redes sociales más que solicitudes o información sobre la convocatoria que posteriormente fue removida de plataformas como X y Facebook.

El señalamiento fue a tal grado que este jueves 15 la colectiva “Justicia para Miguel” asociada a Miguel Ángel Rojas, joven fallecido en el lugar junto a Berenice Giles, colocó un comunicado en su cuenta Instagram señalando la insensibilidad del mensaje en un caso que –a casi un año de distancia– aún no llega a justicia: