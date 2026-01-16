Julio Iglesias prepara su defensa legal ante denuncias por agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A días de conocerse una serie de acoso y agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias hacia dos jóvenes extrabajadoras, el cantante rompió el hermetismo con un medio español para afirmar que está preparando su defensa legal.

La revista “Hola” de España informó que tuvo comunicación directa con el intérprete, de 82 años, y que este les indicó se está asesorando de manera legal. Se lee en la publicación:

"El intérprete ha optado por no hacer ningún tipo de declaraciones, pero ha asegurado que el momento llegará… Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido…

“Por la relación de amistad que mantiene con HOLA desde hace años, el artista ha atendido nuestra llamada para adelantarnos que la verdad llegará muy pronto, e insiste en que todo se aclarará”.

Aunque el intérprete, su familia (que incluye a los cantantes Enrique y Julio Iglesias jr.) y su círculo cercano han mantenido silencio hasta ahora, la revista de sociales recordó que tras conocerse los señalamientos que habrían sucedido en Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas, estos están siendo investigados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.

La denuncia de agresión sexual desató polémica no sólo en el rubro de los espectáculos, sino en la política española, en especial cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se pronunció en defensa del cantante.

Incluso se ha hablado del retiro de reconocimientos a Iglesias, ello a pesar de que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, desestimó el retiro de la “Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid”, sin embargo, otros como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que se entregó en 2010 podría, que depende del Ministerio de Cultura de España se le podría retirar.

En redes sociales se han hecho virales distintos videos de los años ochenta y noventa donde el cantante –quien “presumió” en el pasado haber sostenido relaciones sexuales con hasta tres mil mujeres–, besa y/o acaricia a presentadoras de programas de televisión y fanáticas sin su consentimiento y en repetidas ocasiones.