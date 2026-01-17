Bad Bunny da adelanto de show del Super Bowl y seguidores de MAGA se molestan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El puertorriqueño Bad Bunny dio adelanto del show del medio tiempo del Super Bowl 2026, y causó controversia entre seguidores del movimiento Make América Great Again (MAGA), quienes ya habían rechazado la presencia latina en una final de uno de los deportes más vistos en Estados Unidos.

El artista mostró en su Instagram un video de un minuto con la descripción "el 8 de febrero el mundo bailará", en donde se le ve en un jardín frondoso con música de fondo de la canción 'Baile inolvidable' de su más reciente disco "Debí tirar más fotos".

A medida que el tema sube de volumen una mujer latina aparece bailando y rodeando al artista. Cuando 'el conejo malo' pasa a primer plano la mujer es ahora una afroamericana con camisa blanca. Y así empiezan a aparecer distintas personas bailando, resaltando las etnicidades y diversidad en el mundo.

El video hace eco ante el clima social en Estados Unidos y la tensión hacia migrantes, reviviendo la crítica de las personas afines al MAGA y la petición en Change.Org que se realizó en noviembre respecto a remover a Bad Bunny de la final de Super Bowl a realizarse en el Levis Stadium de San Francisco, en uno de los espectáculos más vistos en Estados Unidos y el mundo.





Esa iniciativa tiene firmas de personas afines a la política anti inmigratoria de Donald Trump, que aluden a un espectáculo con música en inglés basados en que el 78% de la población en Estados Unidos habla ese idioma, incluso se propuso el cambio por figuras como Dolly Parton, Carrie Underwood o Tim Mcgraw, percibidos como artistas que representan “la esencia de la cultura estadunidense”.

Tras la petición en Change.Org el puertorriqueño se presentó hacia finales de 2025 en el Saturday Night Live, y en su monólogo de entrada en inglés y una parte en español recordó que quienes no hablan el idioma tenían tiempo de aprenderlo para disfrutar de su show en el Super Bowl.

El tour más reciente de Bad Bunny tuvo fechas en México en diciembre pasado, el espectáculo tiene un acento en la música latinoamericana, el urbano y su natal Puerto Rico.