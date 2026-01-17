Julio Iglesias niega acusaciones de abuso sexual; “me causan una gran tristeza”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Julio Iglesias defendió su inocencia ante las denuncias por presunto abuso sexual. “Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, indicó el español en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Iglesias, ícono de la música romántica con más de cinco décadas de carrera, enfrenta una de las crisis más profundas en su trayectoria tras las acusaciones de abuso sexual y violencia de dos de sus empleadas domésticas que trabajaron con él en 2021.

Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero, salieron a la luz a partir de una investigación conjunta de elDiario.es y Univision Noticias, que tomó tres años de trabajo periodístico.

Las dos mujeres dijeron haber sufrido tocamientos, insultos, bofetadas, humillaciones, acoso, presión para mantener encuentros sexuales, entre otras acciones violentas, cuando trabajaban en las propiedades del artista en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).

Julio Iglesias se defiende

El viernes, Iglesias rompió el silencio en sus redes sociales para negar todos los señalamientos. En un comunicado, el artista español, de 82 años, escribió que niega “haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

Asimismo, calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y la situación como un acto de “maldad” que le ha causado “una gran tristeza”. Iglesias también aseguró que, mientras el caso continúa, defenderá “su dignidad” y dará a conocer “toda la verdad” ante el “agravio tan grave”.

El medio CNN confirmó que el cantante contrató al abogado José Antonio Choclán para articular su defensa legal, un penalista con experiencia en casos de figuras de alto perfil, como el futbolista Cristiano Ronaldo.

Contexto de la investigación

Durante los tres años que lleva la investigación conjunta, se han contactado 15 exempleadas, entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el español entre 1990 y 2023.

Además de los tocamientos no consentidos, la presión para encuentros sexuales y el ambiente laboral de control y acoso continuo, las exempleadas también acusaron que les imponían procedimientos y análisis médicos, incluidos los de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Documentos recabados por elDiario.es revelaron que algunas de las pruebas eran para descartar embarazos y enfermedades como VIH o clamidia, pese a que la legislación de la República Dominicana prohíbe a los empleadores exigir este tipo de exámenes por considerarlos prácticas discriminatorias.

“(Julio Iglesias) lo imponía, no nos preguntaba nada, es que no éramos nadie para él, hacía lo que quería con nosotros. Hay algunos resultados que le llegaban directamente”, dijo una de las denunciantes.

La defensa de Iglesias vs. la memoria mediática

A la par del mensaje del español defendiendo su inocencia, varios fragmentos de videos antiguos se han viralizado en redes sociales, donde se observa a Iglesias besando a mujeres a la fuerza.

Tal es el caso de un clip donde besa, forzosamente, a la conductora de televisión Susana Giménez, durante uno de sus programas. Los internautas criticaron la conducta del español y cuestionaron cómo este tipo de acciones eran normalizadas.

“Asco profundo (...) esto se ve como lo que es...violencia, abuso y machismo”.

“Qué impotencia y qué asco que haya gente defendiendo estas cosas, es repugnante”.

“Lo sorprendente no es que este tipo haya cometido delitos sexuales a lo largo de su vida, lo sorprendente es que haya personajes públicos y medios de comunicación poniéndolo en el foco de ser víctima de algo”, son algunos de los comentarios que se leen.

Este caso ha puesto incluso en discusión honores públicos otorgados a Iglesias. El gobierno español estudia retirar la Medalla de Bellas Artes al cantante por razones éticas tras la denuncia de las exempleadas.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España continúa con la investigación correspondiente. El Ministerio Público indicó que las diligencias penales preprocesales tienen "carácter reservado", por lo que no se darán más detalles "en aras a la protección prioritaria de las presuntas víctimas".