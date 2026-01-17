Kianna Underwood, exactriz de Nickelodeon, murió tras ser atropellada en Nueva York

NUEVA YORK (AP).- Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon, murió el viernes al ser atropellada en Nueva York, informaron las autoridades. Tenía 33 años.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, Underwood estaba cruzando una intersección en el vecindario de Brownsville en Brooklyn cuando una camioneta Ford Explorer negra la chocó en la mañana.

Mientras yacía en la calle, fue atropellada por un sedán negro y gris, según informó el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado. Underwood fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

La policía informa que ambos conductores se dieron a la fuga y no han sido identificados. La investigación continúa.

Underwood protagonizó el popular programa de comedia de sketches infantiles de Nickelodeon, "All That", durante siete episodios en 2005. Entre 1999 y 2004, Underwood prestó su voz al personaje Fuschia Glover en el programa de Nick Jr., "Little Bill".

También pasó un año en la primera gira nacional de “Hairspray” como Little Inez.

"All That" fue el último papel acreditado de Underwood. El programa impulsó múltiples carreras a lo largo de su década de duración, incluyendo las de Nick Cannon, Kenan Thompson y Amanda Bynes.