Nuevas convocatorias de animación en Pixelatl

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– José Iñesta, especialista en industrias creativas y fundador de Pixelatl –la plataforma en torno a animación y videojuegos más importante de México y América Latina–, adelantó a Proceso nuevas convocatorias y colaboraciones con guiño al Mundial de Futbol 2026, en el marco del 15 aniversario de su festival.

Ello, luego de augurar años complicados en materia de contenido y producción tras la adquisición de Warner Bros por parte de Netflix.

Diseñador de profesión y experto en el sector de audiovisual, conversó en torno a tres temas: el cierre de Pixelatl en 2025 como punto de partida para las actividades de este 2026, más la adquisición de Warner Bros por parte de Netflix, sobre lo cual apuntó que es un tema que acorta visión en materia de producción a nivel mundial, afectando a futuros proyectos.

Con su habitual tono de serenidad, confesó que el 2025 no fue el mejor año para Pixelatl, aunque en lo creativo redoblaron esfuerzos:

“Desafortunadamente no alcanzamos números elevados en 2025, este año fue difícil, tuvimos 3,108 participantes, casi 200 menos que en 2024, provenientes de 29 países y 300 delegados mexicanos… y aunque el rubro audiovisual no ha sido atendido por la Secretaría de Cultura como todos quisiéramos, al menos las secretarías de Economía (SE) y de Relaciones Exteriores (SRE) han entendido su relevancia.

“Como equipo re-redoblamos esfuerzos y no dejamos de trabajar, esperamos que este 2026 sea mucho mejor pues llegamos a la 15º edición”.

Para este año, y con motivo del 15 aniversario, Iñesta confirmó no sólo las convocatorias ya conocidas como Ideatoon, Shortway (con clases gratuitas y talleres) o SecuenciArte, sino otras nuevas que se irán dando a conocer a lo largo del año y que incluyen para abrir la reciente colaboración de Pixelatl con Ciudad Creativa Digital (en Guadalajara, Jalisco) en torno al Mundial de Futbol 2026, y con ello el anuncio de proyectos seleccionados como finalistas. Estos fueron:

“Futbol en la Sangre”, dirigido por René Castillo (Wozom Studios); “¿Qué es un Balón?”, dirigido por Carlos Gaxiola (Demente Animation Studio); “El largo camino”, dirigido por Pablo Orta y Christian Pincheira (Mighty Animation); y “El mariachi y el fútbol”, dirigido por Jonathan Guzmán (Polar Studio).

Iñesta en Ciudad Cretiva Digital (Guadalajara). Foto: IG/@jose.inesta

Muestra del reconocimiento de la SE a Pixelatl es que la distinguió en 2025 como plataforma única en materia de industrias creativas, pues la instancia gubernamental no sólo fue sede del anuncio de la programación del festival el año pasado, sino que aprobó la campaña “Hecho en México” para distintos proyectos de animación que crecieron junto a Pixelatl. Comentó Iñesta:

“La SE sí le entró a apoyar la parte industrial de la producción audiovisual, entró en activo y hay inversiones en términos privados; con Cultura quedamos rezagados aunque sigue habiendo apoyos, sé que habrá Pro-Fest este 2026, por ejemplo, sé que Imcine se fortaleció en términos presupuestales, aunque habrá una reducción general en el presupuesto de Cultura; y la SRE ha apoyado la difusión desde la parte cultural.

Con todo y ello nuestro déficit sigue siendo el mismo, pues necesitamos nuestras historias -las de México- en nuestras pantallas. Somos el tercer mercado más importante después de China e India y estamos desatendidos, estamos huérfanos en apoyo.

Proyectos como Frankelda de los hermanos Ambriz, cinta respaldada por el cineasta Guillermo del Toro este 2025, o Pinocho del mismo director (cuyos avances se presentaron en la edición 2022 de Pixelatl con equipo de animación mexicano en un dialogo sobre las vicisitudes y experiencias), así como adelantos y hasta estrenos de cortos y nuevos proyectos, han sido la tendencia en distintas ediciones del festival.

Es de precisar que Pixelatl se divide en dos partes: por un lado un programa de convocatorias orientadas a la profesionalización del sector mediante talleres, conferencias, pitches y experiencias (muchos de ellos para estudiantes y jóvenes), y por el otro el festival que se realiza cada año en septiembre, momento cumbre donde se muestran avances y resultados en materia de nuevas producciones, a la par que un acercamiento de primera mano con especialistas internacionales de la industria.

Así se han presentado representantes y creadores de estudios como Pixar, Walt Disney Animation Studios, Sesame Workshop, BBC, PBS, Mattel Television, Cartoon Network, Marvel Animation, Netflix, Titmouse, Adult Swim, entre una larga lista.

Entre los invitados del 2025 hay que mencionar a Dana Terrace (creadora de “The owl house”). quien presentó su más reciente proyect, “The Knights of Guinivere”; Owen Dennis, creador d “Infinity Train” y director de la serie animada Among Us; Edgar Delgado, artista detrás del cómic “Ultra Pato”; Eleanor Michalka, directora de Arte de “Steven Universe”, “Gravity Falls”, “Amphibia”, y “Midnight Gospel”.

También Carolina Fuenmayor, ilustradora de Netflix y las pubñlicaciones Rolling Stone y The New Yorker; y Jeff Trammell, escritor y productor ejecutivo de “Yout friendly Neighborhood Spider-Man”, y ‘alma’ detrás de “Craig of the Creek”, nominada a diversos reconocimientos, entre ellos los Premios Emmy.

Ante la dinámica y dudas de la venta de Warner Bros respecto a Netflix y Paramount (que finalmente obtuvo Netflix en diciembre de 2025 en una operación billonaria por 82 mil 700 millones de dólares, que incluye los estudios de cine y televisión de Warner -más HBO Max y HBO, con las franquicias taquilleras del mundo de DC, Harry Potter, y series como Friends y Game of Thrones, entre un amplísimo catálogo-), el fundador de Pixelatl fue tajante:

“Se habla de miles de millones de dólares, pero más que el elemento económico también está la línea de trabajo y proyectos a futuro que no sólo pueden reducirse, de hecho el sector está contraído desde antes que se anunciara la venta de Warner por la expectativa de ésta, sino que se compromete la visión de producir al amparo de una sola plataforma.

El proyecto “Frankelda”, con apoyo de Guillermo del Toro (Pixelatl 2022). Foto: Niza Rivera

“A fin de cuentas no importa quién compre Warner, de todas maneras los creadores y hasta el público pierden, pues la visión se acorta a una línea de trabajo... ¿Cuál será esa línea? Habrá que ver”.

Se le inquiere precise la vía. Respondió:

Desde México, el apoyo al sector y la creación, pero repito, necesitamos contar nuestras historias al mundo. Hay mucha creatividad, lo que se necesita es impulso. Nosotros seguiremos haciendo nuestra parte a través de Pixelatl.

Los especialistas en el tema señalan que un cierre exitoso por parte de Netflix –que incluso hace unos días buscó apresurar el proceso de compra-venta (ante las presiones de Paramount) mediante un pago “en efectivo”– redefiniría el panorama competitivo en medios de comunicación.