Green Day actuará en la ceremonia inaugural del Super Bowl

Billie Joe Armstrong, de Green Day, se presenta durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en el Empire Polo Club el sábado 12 de abril de 2025 en Indio, California.. Foto: Amy Harris/Invision/AP

LOS ÁNGELES (AP).- La NFL conmemora el 60 aniversario del Super Bowl con un acto de apertura local.

Este día, la liga anunció que Green Day inaugurará el gran partido con una ceremonia inaugural el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. La actuación celebrará seis décadas de la historia del campeonato, y la banda acompañará a generaciones de MVP del Super Bowl en el campo.

Se espera que el trío, que se formó en la subregión East Bay del área de la Bahía de San Francisco y está integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, interprete una selección de sus himnos más conocidos como parte del homenaje.

"¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 aquí mismo!", dijo el cantante Armstrong. "Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al deporte y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!"

“Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda local, a la vez que honramos a las leyendas de la NFL que han contribuido a definir este deporte, es una forma increíblemente impactante de inaugurar el Super Bowl LX”, declaró Tim Tubito, director sénior de eventos y presentaciones de partidos de la liga. “Mientras colaboramos con NBC Sports para esta ceremonia inaugural, esperamos crear una celebración colectiva para los aficionados en el estadio y en todo el mundo”.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo antes del entretenimiento previo al juego, en el que Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones interpretará "Lift Every Voice and Sing".