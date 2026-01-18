Todo el año, actos por el centenario de José Alfredo Jiménez

José Alfredo y María Dolores Pradera (al centro), con el Dúo Dinámico: Manuel de la Calva y Ramón Arcusa (Madrid, 1966). Foto: Archivo fotográfico de la Casa Museo José Alfredo Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Conocido como El rey de la canción ranchera, José Alfredo Jiménez cumpliría cien años de nacido este 19 de enero, y todo el año habrá eventos para rendirle homenaje.

En principio, el día de su onomástico habrá un acto musical en la Plaza Garibaldi de esta capital, además de dos actos en España: una ceremonia frente al busto de bronce del compositor en la embajada mexicana en Madrid, y la apertura de una exposición en su honor. En segundo lugar, se emitirá un billete de lotería y un timbre postal, así como el estreno de una película.

En entrevista, Paloma Jiménez Gálvez, hija del cantautor, acentúa que el cantautor guanajuatense “captó el alma sentimental de México”.

Estudiosa de la maestría en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana y ahí mismo con un doctorado en Letras Hispánicas, al mismo tiempo que autora del libro Cuando te hablen de amor y de ilusiones, efectúa un análisis de los versos de su progenitor, impecables poemas de gran valor. Opina:

“En sus canciones están presentes los tropos (palabra o expresión con sentido figurado) de los cuales echan mano los poetas: metáforas, aliteraciones, símiles, hipérboles, en fin. La intensidad con la que se expresó es el reflejo de sus sentimientos.

Paloma Jiménez, la hija del compositor. Foto: Cortesía Paloma Jiménez Gálvez.

“En pocas palabras, sus melodías son muy llanas, muy sencillas, nos muestran un mundo emocional que todos conocemos, pero que no sabemos ponerlo en palabras. Son tan sencillas que todos nos podemos ir identificando con ellas, con esos versos”.

Jiménez Gálvez desarrolló el proyecto de la Casa Museo José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, donde nació el autor de “El rey”, “Si nos dejan”, y “Un mundo raro”. Ahí, cada noviembre se efectúa un festival internacional que lleva su nombre.

La obra del además creador de “Paloma querida” y “La media vuelta”, dice, sigue siendo la carta de presentación de muchos mexicanos. Lo han interpretado cantantes de la talla de Jorge Negrete, Lola Beltrán, Javier Solís, Pedro Infante, Chavela Vargas, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía, y ahora Alejandro Fernández, Luis Miguel, Carlos Rivera, Rosy Arango, Joss Favela, Ximena Sariñana, Lila Downs, Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda. Hasta roqueros como Alex Lora, Saúl Hernández, Julieta Venegas, Moenia, Maná, Elefante, Moderato y más. Los españoles Juan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén, Natalia Jiménez y Lucrecia.

Incluso algunos tenores como Plácido Domingo, Fernando de la Mora, Ramón Vargas, Javier Camarena y el peruano Juan Diego Florez.

“Desde su muerte es uno de los patrimonios entrañables de una comunidad sin fronteras”, dijo el cronista y periodista Carlos Monsiváis.

Jiménez Gálvez menciona:

“Al hablar de su legado y de su trascendencia me refiero sobre todo a que alcanzó a llegar a numerosos países hispanoparlantes, además de México, incluso se sabe que algunas de sus canciones, por ejemplo ‘El rey’ y ‘Camino de Guanajuato’, han sido traducidas a distintos idiomas, como el árabe o el holandés”.

Reconoce que van un poco atrasados respecto a la celebración de los cien años de su papá:

“Se nos pasó el año muy rápido. Enero se vino muy pronto porque tenemos que pensar que ya es el lunes19 de enero. Se planeó un evento ese día en la Plaza Garibaldi, a las 18 horas, con la participación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Participarán el mariachi Los Gavilanes de José Alfredo, María Elena Leal, Gabriel Solís y Perey. Ése sería el arranque en la Ciudad de México. Allí, la alcaldesa va a anunciar otros actos que se realizarán a lo largo del año. Hay la idea de que se designe al barrio de Santa María La Ribera como José Alfredo. Mi padre vivió en esa colonia al llegar a la Ciudad de México y fue mesero en el restaurante La Sirena”.

Del otro lado del Atlántico

Jiménez Gálvez no estará presente en Garibaldi porque se va a Madrid:

“México es el invitado especial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la más importante del mundo, que se efectuará en Madrid, y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentará su plan de trabajo en España un día entes de la inauguración de la feria, pero ese día justamente es el aniversario de mi papá. Entonces se decidió que en el busto de bronce que se halla en los jardines de la Embajada de México en esa nación se efectuará una ceremonia.

De la bitácora de canciones de José Alfredo Jiménez de su puño y letra. Foto: Colección Casa Museo José Alfredo Jiménez.

“Después, a las 17 horas, vamos a inaugurar una exposición con documentos, fotos y objetos personales de la Casa Museo José Alfredo Jiménez. Se montará en el Instituto Cultural de México, igual en Madrid. Llevará el título ...Pero sigo siendo el rey. Se organizó también con el apoyo del gobierno de Guanajuato. Permanecerá la muestra un mes. Quizá con miras a llevarla a otros lugares. Yo voy a acompañar a la gobernadora de Guanajuato. Desde allá haremos un homenaje al realizador de ‘Ella’, ‘Qué bonito amor’ y ‘Serenata huasteca’”.

Anuncia que igualmente se realizará una película que dirigirá el cineasta mexicano José Bojórquez:

“No será biográfica. Queremos que sea un filme con un guion muy moderno, que pueda cautivar a las nuevas generaciones para que conozcan a José Alfredo Jiménez, porque en realidad no lo conocen, ya que falleció hace 52 años. Sus letras están entre nosotros y los jóvenes las conocen porque las han escuchados con otros cantantes o porque las interpretan sus familiares mayores, pero no saben que mi padre es el autor, ni lo ubican físicamente. No poseen elementos para estar en contacto con él, sólo por las grabaciones que otros han hecho de sus melodías. Deseamos atraer al personaje a este momento”.

-¿Cuál es su sentir de que se festejen los cien años de su papá?

-Estoy muy entusiasmada de que podamos hacer varios acontecimientos durante todo el año. El 30 de enero se emitirá un billete de lotería conmemorando el centenario. Y estoy en pláticas también para cancelar un timbre postal. Es una gran emoción poder poner a José Alfredo Jiménez en el mundo y no sólo en la cuestión musical, sino como poeta y como actor. Mi papá tiene muchas facetas o rostros, donde podemos analizarlo y que sigamos trabajando con eso, porque no es solamente un compositor de música popular, ya que su obra abrió un espectro enorme. Pienso que si existen ya cuatro tesis doctorales dedicadas a su obra, es por algo, porque tiene mucho peso.

“A mí me tocó ser un poco testigo, y como su hija es una responsabilidad muy fuerte, pero por otro lado también es un legado que siento que no es sólo mío, sino que le pertenece a México, bueno, al mundo, y tengo la responsabilidad de seguirlo resguardando, y por algo está ahí el museo y seguimos trabajando todos los días para que este legado esté en el mejor lugar que podamos tenerlo”.

José Alfredo laboró en 24 películas, como Ahí viene Martín Corona (1952), El enamorado (1952), Juana Gallo (1961) y Me cansé de rogarle (1966).

Jiménez Gálvez adelanta:

“Espero lograr una edición especial de Artes de México. Estoy en pláticas con Margarita De Orellana y Alberto Ruy Sánchez con este proyecto. La gobernadora de Guanajuato le propuso al Senado que el Aeropuerto El Bajío cambie su nombre y acuñar una moneda para conmemorar a mi padre. Y desde luego esperamos que en noviembre sea el festival más impactante, no únicamente para atraer más gente a Dolores Hidalgo, sino para celebrar a José Alfredo Jiménez”.

Rememora que hace dos años el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, decidió declarar a José Alfredo patrimonio del estado, y le pareció un gran reconocimiento, pero cree que se debe realizar esa proclamación a nivel nacional:

“Le cantó a muchos lugares de nuestro país y se identificó con todos los estados. A veces pienso que no le dio el tiempo para cantarle a todo México, pero casi casi. Sentía un gran orgullo por nuestra nación, se ve en su canción ‘El hijo del pueblo’, donde dice: ‘Es mi orgullo haber nacido/ en el barrio más humilde/ alejado del bullicio/ y de la falsa sociedad’. En otro verso señala: ‘Descendiente de Cuauhtémoc/ mexicano por fortuna...’, por eso creo que se identificó con todo el país. Además disfrutaba de la comida, la música y los eventos culturales que veían los otros lugares de México’.

Solicitud de visa a España. 1966. Foto: Colección Casa Museo José Alfredo Jiménez

Contenta, remata:

“La mejor manera de recordar a José Alfredo Jiménez es que lo sigan interpretando. Mas siento que mi padre siempre me ha señalado un poco el camino, y cuando pienso algún proyecto respecto a él, la gente me lo propone y eso me parece genial. No me he topado con paredes que me bloqueen.

“Más bien creo que su nombre abre puertas y eso es maravilloso, porque en todos los estratos sociales hay una identificación con él. Y cada vez me impresiona que lo conozcan en otros países. En el museo nos dejan comentarios gentes que proviene de muchos lugares donde no hablan español, sino turco o japonés, en fin”.