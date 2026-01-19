FIL Minería apuesta por renovación de app y sitio web para edición 2026

Ciudad de México (apro).- La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) dio a conocer una alianza estratégica para su edición 2026, a realizarse del 20 de febrero al 1 de marzo, con una mejora en la experiencia de su sitio web y aplicación (app).

El encuentro librero más antiguo del país, y referente obligado de otras ferias de su tipo, llegará a su edición número 47 con una alianza con MVB América Latina (Metabooks) para renovar las plataformas de búsqueda, programación y consulta de libros para el público asistente.

Informó la FILPM sobre el tema:

“A partir de esta edición, Metabooks será el proveedor de catálogos editoriales de la FIL Palacio de Minería, facilitando estándares de información editorial que agilizarán la gestión, consulta y el encuentro de los libros con sus públicos. Acciones conjuntas como esta permitirán ofrecer una experiencia más detallada y organizada para expositores, profesionales del libro y público en general”.

El anuncio se realizó previo a la conferencia de prensa donde se dará a conocer la programación total de este año y al país invitado, Sonora; en la que también se contemplan otros cambios mayúsculos en vías de fortalecer procesos de organización editorial y circulación de información bibliográfica en materia de búsqueda, consulta y difusión de títulos de las editoriales participantes, y en el desarrollo de la misma FILPM que se acerca a medio siglo de actividades.

“Por primera vez, las y los visitantes podrán consultar, a través de la app y el sitio web de la Feria, el catálogo bibliográfico, donde encontrarán los títulos disponibles y las editoriales participantes de esta edición”, se lee sobre el tema.

Mientras que la responsable de la FILPM, Mercedes Alvarado, enfatizó la importancia de actualizar la feria con herramientas tecnológicas que transformen la experiencia de los lectores.

Hay que recordar que en últimas ediciones la feria ha tenido diversos señalamientos, desde el hecho de tener un precio “caro” por metro cuadrado, según el Fondo de Cultura Económica (FCE) y por tanto negarse a participar con un stand, así como la posterior salida de Grupo Planeta.

También se señaló prescindir de dos días de programación que se reflejo en 57 actividades menos que en 2024, sobre lo cual el entonces director, Fernando Macotela, afirmó en su momento:

“Nos acusaron mucho de que era la feria más cara, pero nunca nadie se quejó de que fuéramos la feria más larga, que ofrecíamos por el mismo precio dos días adicionales de ventas”.

En 2025 la FILPM enfrentó, quizá su año más complicado, con un presupuesto de 12 millones de pesos sin incremento en los últimos seis años previos; con todo y ello se destacó el regreso de instituciones como el INBAL o el INERHM con stands, y el registro de un mayor número de expositores que en 2024.