Valentino Garavani, diseñador de moda, muere a los 93 años en Roma

ROMA (AP).- Valentino Garavani, el diseñador italiano de la alta sociedad, cuyos glamurosos vestidos —a menudo en su característico tono "rojo Valentino"— fueron clásicos de los desfiles de moda durante casi medio siglo, falleció en su casa de Roma, anunció su fundación el lunes. Tenía 93 años.

“Valentino Garavani no solo fue una guía e inspiración constante para todos nosotros, sino una verdadera fuente de luz, creatividad y visión”, afirmó la fundación en un comunicado publicado en las redes sociales.

Su cuerpo reposará en la sede de la fundación en Roma el miércoles y el jueves. El funeral se celebrará el viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en la Piazza della Repubblica de Roma.

Universalmente conocido por su nombre de pila, Valentino fue adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la reina Rania de Jordania, quienes juraron que el diseñador siempre las hacía lucir y sentir lo mejor posible.

Valentino, que nunca fue un hombre atrevido ni se vistió de manera llamativa, cometió muy pocos errores de moda a lo largo de su carrera de casi medio siglo, que se extendió desde sus inicios en Roma en los años 1960 hasta su retiro en 2008.

Sus diseños a prueba de fallos convirtieron a Valentino en el rey de la alfombra roja, el hombre predilecto para las celebridades en sus ceremonias de premios. Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, especialmente en 2001, cuando Roberts lució un vestido columna vintage en blanco y negro para recibir su premio a la mejor actriz. Cate Blanchett también lució un Valentino —un vestido de un solo hombro en seda color amarillo mantequilla— cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2004.