La actriz Angelina Jolie visita el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza

La actriz y productora cinematográfica estadounidense Angelina Jolie, al frente, izquierda, saluda a trabajadores de la Media Luna Roja durante su visita al cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, en Rafah, Egipto, el viernes 2 de enero de 2026. Foto: AP Foto/Emad Elgebaly

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó el cruce de Rafah, en el lado egipcio de la Franja de Gaza, este viernes 2 de enero, según informaron periodistas de AFP. La visita tuvo como objetivo evaluar la situación humanitaria de los habitantes de Gaza, territorio palestino devastado por más de dos años de ataques por parte de Israel.

La exenviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que llegó acompañada de una delegación estadunidense, dijo sentirse "honrada" de encontrarse con los voluntarios de la ONG presentes cerca de la terminal.

"Hay cientos de camiones esperando", explicó un voluntario de la Media Luna Roja a la actriz ganadora del Oscar, quien también habló con quienes transportan la ayuda humanitaria.

Según medios locales, Angelina Jolie participó en esta visita para examinar las condiciones de los palestinos heridos de la Franja de Gaza, así como la entrega de ayuda humanitaria al enclave asediado.

Ni ella ni las autoridades han hecho aún una declaración oficial sobre esta visita.

El cruce de Rafah permanece cerrado

Angelina Jolie, uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, renunció a su cargo de Enviada Especial del ACNUR a fines de 2022, después de más de 20 años de servicio, diciendo que quería "trabajar de manera diferente" y en cuestiones humanitarias más amplias.

Ha realizado más de 60 misiones sobre el terreno a lo largo de los años, lo que le ha otorgado celebridad y la seguridad de atraer la atención de los medios de comunicación a la causa de los refugiados.

La reapertura del paso de Rafah, prevista en el plan de paz para los territorios palestinos y reclamada desde hace tiempo por la ONU y organizaciones que defienden los derechos humanos, no ha sido autorizada por Israel desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre de 2025.

En una declaración conjunta del viernes, Egipto y otros seis países de mayoría musulmana exigieron que Israel garantice las operaciones humanitarias "de manera sostenible, predecible y sin restricciones", expresando su "profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria" en la franja sitiada.

Después de que Israel anunciara a principios de diciembre que abriría el cruce solo a quienes salieran de Gaza, El Cairo negó rápidamente haber aceptado tal medida, insistiendo en que el cruce debe estar abierto en ambas direcciones.