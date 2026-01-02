Los Amantes de Lola, Neptuna y La Barranca darán concierto gratis en el Zócalo capitalino

Los Amantes de Lola estarán en el Zócalo capitalino. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el concierto de Fin de Año y recepción del 2026 en Paseo de la Reforma, el festival “Luces de Invierno” se aproxima a su fin con música en el Zócalo capitalino, este viernes estarán los rockeros Neptuna, Los Amantes de Lola y La Barranca. Y el sábado y domingo un set para todos los gustos musicales.

Luego de que la programación del festival se trasladara momentáneamente a Paseo de la Reforma –con el concierto masivo de música electrónica–, desde la tarde de este 2 de enero se presentarán tres bandas de esencia rockera con otras fusiones en la Plaza Mayor:

17 horas- Neptuna

18 horas- Los Amantes de Lola

19:40 horas- La Barranca

En el caso de Neptuna es un ‘power trío femenino’ de rock garage y psicodelia conformado por músicas jaliscienses: Carolina Tene (guitarra y voz), Nathalia Romo (batería y voz) y Ana Sofía Guillén (bajo y voz), que con un sonido potentes y enérgico han encontrado una audiencia firme desde 2017.

Los Amantes de Lola es una banda precursora del ‘rock en tu idioma’ originara de la capital mexicana. Considerados pilares del resurgimiento del rock mexicano –y presentes desde los años ochentas– tomarán el zócalo para dar un espectáculo con todos sus éxitos.

Y para cerrar el primer viernes de enero llegará La Barranca, banda rockera que desde 1994 ha estado presente en la escena musical de México. La agrupación que ha recordado su participación en “Luces de invierno” en sus redes sociales, realizará un recorrido de sus hits, entre los cuales destacan ‘El alacrán’, ‘Día negro’, ‘Llueve’, ‘La rosa’, ‘Cielo protector’, ‘Hendrix’, entre otros.

Para culminar el festival, este sábado se espera en concierto a Fania Delena y la Rebelión Cumbiera; La Orquesta de Pérez Prado; Jorge Carmona. La Voz del Barrio; Orquesta Canela (Colombia) y a Dj Santiago Show.

Y el domingo 4 de enero a Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (Cuba); Valeria Jasso; Ana Tijoux (Chile); y Dj Ari Vargas. Ambos días a partir de las 17 horas. Con lo cual cierra ‘Luces de Invierno’.

A la par de la música los asistentes también podrán admirar los últimos días de luces navideñas, el mega ‘Nacimiento’ colocado en el zócalo rodeado de pinos iluminados, y el tunel lumínico, que se espera se retiren luego de la llegada de ‘Los Reyes Magos’ el 6 de enero.