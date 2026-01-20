El Festival de Cine de Sundance se despide de Park City y Robert Redford

El Festival de Cine de Sundance puede ser un poco agridulce este año. Será familiar en algunos aspectos al comenzar el jueves en Park City, Utah. Habrá estrellas, desde Natalie Portman hasta Charli XCX, y descubrimientos reveladores, películas conmovedoras, comedias, thrillers, rarezas que desafían la categorización y tal vez incluso algunos futuros nominados al Oscar.

Las tiendas emergentes y los patrocinadores estarán presentes con fuerza en Main Street. Las filas para entrar a las 90 películas que se estrenan a lo largo de diez días serán largas y los voluntarios serán infinitamente serviciales y alegres en temperaturas bajo cero.

Pero la principal vitrina del país para el cine independiente también está en un momento de profunda transición después de décadas de relativa estabilidad. El festival se despide de su hogar de toda la vida y avanza sin su fundador, Robert Redford, quien falleció en septiembre. El próximo año, deberá encontrar su lugar en otra ciudad de montaña, Boulder, Colorado.

El legado de Robert Redford y su creación

No es sorprendente que el legado sea un hilo conductor en la edición final de este año en Park City. Habrá proyecciones de joyas restauradas de Sundance como "Little Miss Sunshine" ("Pequeña Miss Sunshine"), "Mysterious Skin" ("Piel misteriosa"), "House Party" ("Fiesta en casa") y "Humpday" ("Día de miércoles"), así como la primera película verdaderamente independiente de Redford, el drama deportivo de 1969 "Downhill Racer" ("Cuesta abajo"). Muchos también rendirán homenaje a Redford en el evento de recaudación de fondos del instituto, donde los homenajeados incluyen a Chloé Zhao, Ed Harris y Nia DaCosta.

"Sundance siempre ha sido sobre mostrar y fomentar películas independientes en Estados Unidos. Sin eso, muchos cineastas no habrían tenido las carreras que tienen", dijo Gregg Araki, cineasta de "Mysterious Skin". Asistió por primera vez al festival en 1992 y ha regresado muchas veces, incluso en los laboratorios donde Zhao fue una de sus estudiantes.

Bastantes veteranos del festival están planeando hacer el viaje, incluido el cineasta de "Navalny", Daniel Roher. Su primer Sundance en 2022 pudo haber sido poco convencional (completamente remoto en el último minuto debido a la pandemia) pero terminó en una nota alta con un Oscar. Este año regresa con dos películas, su debut narrativo "Tuner", y el estreno mundial de "The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist", que codirigió con Charlie Tyrell.

"Estamos pasando por un momento extraño en el mundo... Hay algo que me llama la atención sobre una institución que ha sido perenne, que parece tan arraigada pasando por su propia transición y renacimiento", dijo Roher a The Associated Press. "Estoy eligiendo enmarcar este año como una celebración de Sundance y el instituto y un futuro que asegurará que el festival continúe para siempre y siempre y siempre y siga siendo el conducto vital para tantos cineastas que ha sido".

Durante las últimas cuatro décadas, innumerables carreras han sido moldeadas y potenciadas por el festival y el Instituto. Tres de los posibles nominados al Oscar de este año, Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler y Zhao, están entre aquellos a quienes el Instituto apoyó al inicio de sus carreras.

Jay Duplass, quien vino por primera vez a Sundance en 2003 con su hermano, Mark, con lo que él llama una "película de 3 dólares", dijo que fue el lugar donde se hizo su carrera.

"Probablemente, sería psicólogo ahora mismo si no fuera por Sundance", expresó Duplass.

Aunque ha estado en "probablemente 15 Sundances" desde entonces, no ha perdido su brillo. De hecho, cuando un programador lo llamó para decirle que su nueva película "See You When I See You" fue seleccionada, lloró. La película está basada en un libro de memorias en la que un joven escritor de comedia (Cooper Raiff) intenta procesar la muerte de su hermana (Kaitlyn Dever). Es una de muchas películas que encuentran humor en medio de temas sombríos.

Apuestas audaces, comedias y estrellas de Hollywood

Como siempre, la programación también está llena de películas estelares, incluida la sátira del mundo del arte de Cathy Yan, "The Gallerist", protagonizada por Portman, Jenna Ortega, Sterling K. Brown, Zach Galifianakis y Da'Vine Joy Randolph. El drama romántico "Carousel", de Rachel Lambert, presenta a Chris Pine y Jenny Slate como exnovios de secundaria que reavivan su romance más tarde en la vida. Araki también trae una nueva película, "I Want Your Sex", en la que Olivia Wilde interpreta a una artista provocativa (Araki la describió como una mezcla entre Madonna y Robert Mapplethorpe) que toma a Cooper Hoffman como su joven musa.

"Es una especie de carta de amor positiva sobre el sexo para la Generación Z", dijo Araki. "Es una comedia. Tiene elementos de misterio, thriller, asesinato —un poco de 'Sunset Boulevard'... es divertida, es colorida, es sexy. Es un viaje".

Wilde también se pone detrás de la cámara para "The Invite", en la que protagoniza junto a Seth Rogen como una pareja cuyo matrimonio se desintegra en el transcurso de una noche. Olivia Colman es una pescadora que busca hacer el esposo perfecto en "Wicker", coprotagonizada por Alexander Skarsgård. Zoey Deutch interpreta a una novia del Medio Oeste que busca su "pase libre" de celebridad (Jon Hamm) en la comedia alocada "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass". Y Ethan Hawke y Russell Crowe lideran el drama criminal de la era de la Depresión "The Weight".

La estrella del pop y conocida cinéfila Charli XCX también estará presente, protagoniza el falso documental autorreferencial "The Moment", y también aparece en "The Gallerist" y "I Want Your Sex".

Documentales sobre celebridades y temas urgentes

El festival de 2026 también presenta una sólida programación de documentales, que tienen un buen historial de obtener nominaciones y premios Oscar. Hay un puñado de películas sobre rostros famosos, incluidos la estrella de baloncesto Brittney Griner, Courtney Love, Salman Rushdie, Billie Jean King, Nelson Mandela y la comediante Maria Bamford.

Otros profundizan en temas de actualidad pasados y presentes, como "When A Witness Recants", en la que el autor Ta-Nehisi Coates revisita el caso del asesinato de un niño en 1983 en su escuela secundaria de Baltimore y descubre la verdad. "American Doctor" sigue a tres profesionales que intentan ayudar en Gaza. "Who Killed Alex Odeh" examina el asesinato en 1985 de un activista palestino estadounidense en el sur de California. "Everybody To Kenmure Street" trata sobre la resistencia civil a las deportaciones en Glasgow en 2021. Y "Silenced" sigue a la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson en su lucha contra la utilización de las leyes de difamación como arma contra las víctimas de violencia de género.

Y algunos no encajan en ninguna categoría fácil, como "The History of Concrete", en la que el cineasta John Wilson toma lo que aprendió en un seminario de "cómo vender una película de Hallmark" e intenta aplicarlo a un documental sobre concreto.

Adiós a Main Street

También puede haber un poco de nostalgia en el aire, mientras todos hacen balance del último Sundance en Park City e intentan imaginar lo que podría deparar Boulder.

"Se siente muy especial ser parte del último en Park City", dijo Duplass. "Es un lugar súper especial donde, sabes que habrá películas allí con estrellas gigantes y también habrá algunos chicos que hicieron películas por unos pocos miles de dólares. Y todos se mezclarán".

Araki, al igual que Redford, supo hace mucho tiempo que el festival había superado a Park City. Será extraño no tener más funciones en el Egyptian Theatre, Eccles y The Ray, pero también es solo un lugar.

Araki expresó: "El legado y la tradición de Sundance continuarán sin importar dónde esté".