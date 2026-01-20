Feria Material alista 12 edición; habrá 76 expositores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México, la Feria Material llega a su volumen 12 con una nueva sede que reunirá artistas, galerías y público del arte contemporáneo de América Latina.

Con 76 expositores de 21 países y 38 ciudades, esta duodécima edición se realizará del 5 al 8 de febrero, por primera vez en Maravilla Studios, una exfábrica de aceites ubicada en la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital.

“Para nosotros, esta nueva sede marca un nuevo capítulo para Material. (...) Es pensar de una manera distinta cómo hacemos esta feria, qué representa para nuestra comunidad, y mejorar”, dijo Brett Schultz; cofundador y director de Material.

Desde su fundación en 2014, Feria Material tiene la mirada fija en proyectos artísticos independientes y artistas emergentes, con la finalidad de darles visibilidad dentro del circuito internacional.

Como parte de esta línea, han desarrollado el programa Proyectos, en el que cada dos años seleccionan espacios de arte independientes para brindarles acompañamiento, talleres profesionales, mentoría personalizada y un espacio gratuito en las ferias de Material.

“Se trata de buscar propuestas que no tienen tanta posibilidad comercial pero que son importantes, esto se logra con iniciativas como Proyectos, donde le damos espacio a iniciativas curatoriales de todas partes de México”, explicó Schultz en entrevista con Proceso.

Además, el programa incluye una gran variedad de actividades: desde recorridos a galerías locales, performances artísticos, charlas y conversatorios sobre la escena del arte independiente, hasta un evento dirigido a infancias.

Material Monday

Antes de dar inicio a la Semana del Arte, Feria Material llevará a cabo el Material Monday, un recorrido por 14 galerías locales que abrirán simultáneamente 18 exposiciones en un horario extendido de 16:00 a 21:00 horas.

Para esta actividad, Material brindará un servicio de transporte gratuito para que los visitantes puedan disfrutar de la ruta que será distribuida en dos circuitos, y después cerrar el día con una fiesta en la pulquería La Hija de los Apaches.

IMMATERIAL

Un par de piezas performáticas tendrán lugar en la Casa de Lago de la UNAM, situada en el Bosque de Chapultepec, con el programa IMMATERIAL, bajo la curaduría de Michelangelo Miccolis.

El miércoles 4 de febrero, a las 18:00 horas, se presentará por primera vez en México el performance MOOD RING (temor teflon), del artista australiano Ivan Cheng, donde cuestiona qué constituye un público y qué es capaz de producir, centrándose en su audiencia.

Para el viernes 6 de febrero, a las 20:00 horas, Adriana Lara mostrará parte de su proyecto artístico Red Social en compañía de música en vivo con la participación de Jessy Bulbo, un ícono del pop femenino mexicano.

Mientras que en Maravilla Studios, en punto de las 17:00 horas, la artista de Luxemburgo, Sophie Jung, hablará sobre las esculturas que realizó con objetos encontrados durante su estadía de un mes en la Ciudad de México.

Del viernes 6 de febrero al domingo 8 de febrero, a las 16:00 horas, el Foro de la feria ofrecerá conversaciones abiertas entre coleccionistas, gestoras y representantes de patronatos para poner sobre la mesa el sistema del coleccionismo en México.

Mini Material

Para acercar la creatividad y el arte contemporáneo a los más pequeños, la feria cuenta con Mini Material, un espacio dirigido a infancias de entre 4 y 12 años que estará disponible el domingo 8 de febrero, de 12:00 a 13:30 horas, en el Patio Material, uno de los nuevos espacios que albergará Maravilla Studios.

A través de un taller sensorial que fusiona literatura, música y artes visuales, podrán disfrutar de la lectura del libro “Mamina y su aprendiz de botánica” de Gina Jaramillo, acompañado de Meme del Real (músico de Café Tacvba) e incluso intervenir máscaras diseñadas por Alejandro Magallanes.

El volumen 12 de la Feria Material también cuenta con su programa VIP.

Para conocer mayores detalles sobre la Feria Material se puede visitar: https://material-fair.com/es/