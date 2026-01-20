Sexta edición del proyecto de arte BADA contará con más de 200 artistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proyecto de arte BADA cumple 14 años a nivel internacional, y este año su sexta edición en México se realizará del 5 al 8 de febrero, como propuesta alterna a la Semana del Arte.

El encuentro se realizará en el Campo Marte con más de 200 artistas, y línea de una política de "accesibilidad a obras de arte" con oferta en formatos pequeños y variados, que no superen los 2 mil 500 pesos.

Los artistas participantes de técnicas como dibujo, óleo, collage, textil, artepopotillo y fotografía fueron seleccionados entre más de tres mil propuestas de 14 países provenientes de tres continentes. Entre ellos destacan Paulina Soto, Mariana Corcuera, Víctor Argaez, Ángel Miguel León, Cluk, Leonardo Barrientos, Tracy Lara, Alejandra Santana, Edith Díaz, Colectivo Limoneros, Alejandro Flores Horta, entre muchos otros.

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa Leni Ibargüengoytia, directora creativa y curadora de BADA México; Ana Spinetto, creadora y directora general de BADA; Daphne Ibargüengoytia, socia y directora ejecutiva de BADA México; y Lourdes Almeida (Premio Camera de la UNESCO, Medalla al Mérito Fotográfico del INAH y Medalla Bellas Artes), como "Artista Invitada" de 2026.

En acto en la colonia Roma se reforzó la idea de la "democratización del arte" como eje de BADA, cuyo proyecto originario de Argentina se ha fortalecido a lo largo de 14 años en ese país; de hecho, el nombre de la feria viene de las iniciales "Buenos Aires Directo de Artistas" (BADA).

Tanto Leni como Daphne Ibargüengoytia hicieron énfasis en la referencia del arte como símbolo de emociones, mientras que Spinneto abundó en las claves de la feria como un espacio donde el artista expone (sin comisiones de por medio) la compra-venta de sus obras, y el visitante en contacto directo con el artista. Se lee sobre la propuesta:

"En BADA los artistas son protagonistas absolutos. Deciden qué mostrar y cómo hacerlo. Esa cercanía transforma la experiencia de compraventa de arte en una experiencia y abre la posibilidad de relaciones que continúan más allá de febrero: conversaciones que inciden en el proceso creativo, obras que encuentran un lugar en los hogares que las acogen y vínculos profesionales y humanos que se fortalecen con el tiempo".

Almeida

La fotógrafa y "Artista invitada" de esta edición, Lourdes Almeida, relató a Apro que llevará imágenes y collage de 1984 a la fecha, "obras que ya no recordaba que tenía, tuve que echar un clavado en mi archivo en donde encontré algunas joyas de diversos temas, sobre todo sociales, por supuesto".

La artista que se diera a conocer por su trabajo en temas migratorios y tomas Polaroid, y pionera en ese formato en México desde hace medio siglo, relató que llevará más de 100 piezas que aún está seleccionando, algunas de "únicas tomas" que espera se queden en buenas manos.

El trabajo que mostrará, es una retrospectiva en corto de su obra, y afirmó a Proceso:

"En parte es una pequeña retrospectiva que me emociona compartir, porque en verdad son piezas ya históricas y están a la par del trabajo social en el que he estado más inmiscuida en los últimos años, como en la colectiva de bordado Mi Valedor, que estará también en esta feria de arte.

"Lo que voy a llevar es una base de mi trabajo, y de mis intereses en la fotografía y las artes visuales. Me emociona que la foto tenga un espacio importante en ferias de arte como esta, y no seré la única".

BADA se realizará del 5 al 8 de febrero en los jardines del Campo Marte, los boletos se pueden adquirir mediante www.bada.com.mx.