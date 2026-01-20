Vive Latino 2026: cartel completo, un mapa más grande y el regreso del streaming

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diversos anuncios acompañaron la presentación oficial del Vive Latino 2026, mismos que parecen dar vitalidad al festival de música latinoamericana que se realizará este 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

En su conferencia en el Teatro Metropolitan -que más que acto ha adquirido un halo de espectáculo-, con breves intervenciones de música en vivo, presencia del lineup, conferencias a distancia (en este caso con Lenny Kravitz, Illia Kuryaki and The Valderramas, y Cypress Hill), y preguntas-respuestas directas con los músicos y bandas, el Vive Latino presentó su cartel bajo el concepto de un "lenguaje propio".

Como parte de este último el arte visual -que en 2025 apostó por un homenaje a la CDMX como 'ciudad monstruo'- este año se basa en la esencia o cosmogonía que ha adquirido el encuentro a lo largo de 26 ediciones.

Jordi Puig, fundador del VL, dio a conocer que el festival se expande, ensanchando el mapa de los terrenos del GNP Seguros hasta la avenida Magdalena Mixiuhca, así como con la inclusión de distintas carpas como la 'Zona de ONG's' y un 'Mercadillo', este último con venta de arte local afín a la música.

"Inviertan su tiempo en cultura, es el mejor remedio para la sin razón que a veces observamos en el mundo".

¡PORQUE USTEDES LO PIDIERON!

Hoy se alinean los días. Y tú decides a cuál ir ??

¿Listo para el Vive? #VL26 pic.twitter.com/6Xz63Dtzcr — Vive Latino (@vivelatino) December 24, 2025

Puig también informó que regresa el streaming al Vive, para esta edición el festival será transmitido en vivo por Amazon Prime y Twitch, eso sí solo para quienes tengan suscripción a estas plataformas. Además de que mediante Amazon Music (también de paga) ya está visible la Playlist Oficial del Vive Latino 2026, a la que se agregará en febrero próximo una nueva versión del tema "Sí, señor" de Control Machete.

A la par de música, esencia del Vive, continuarán las carpas de Casa Comedy y de Lucha Libre que se han ganado un lugar entre asiduos al VL; muestra de esto fue el standupero El Cojo Feliz que al presentar al luchador "Templario" en el escenario, protagonizaron -de manera natural- un momento de sketch.

En un acierto respecto a la anterior edición, hubo mayor presencia de mujeres en escena, comenzando por Cecilia Toussaint a quien se le rindió un homenaje mediante un video, La Malcriada, y Hello Seahorse!, además de destacar en el cartel el segmento 'Música pa' mandar a volar, vol. 2', que tendrá temas icónicos de los años ochentas, la mayor parte de estos de intérpretes femeninas.

Denise Gutiérrez de Hello Seahorse! se dirigió a los fanáticos en su intervención con un mensaje-sugerencia que espera marque un eco en el VL 2026:

"Tomen un video, tomen el momento que gusten, pero dense el resto del tiempo para disfrutar la música".

El cartel completo del Vive el sábado 14 de marzo incluirá a:

Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Carlos Sadness, Cypress Hill, Cuco, Enanitos Verdes, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre, Filtro, Ladrones, Juanes, Ke Personajes, John Fogerty, Lenny Kravitz, Los Amigos Invisibles, Los Látigos, Los Viejos, Madre Perla, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, Moenia, MC Davo, Nacho Vegas, Trueno, White Lies.

Y el domingo 15:

Allison, Avatar, Banda Machos, Conociendo Rusia, Esteman y Daniela Spalla (que justo hoy anunciaron una gira internacional que abrirá en Colombia el 7 de febrero hasta concluir el 5 de septiembre en el Vive Latino de edición España), Fobia, Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, Monobloc, Nafta, Música pa mandar a volar. vol 2, Moby (DJ Set), Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Tom Morello, Santa Sabina, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Triciclo Circus Band.