Caso Axe Ceremonia: A "98 días de impunidad", familia de Miguel Ángel reclama justicia frente al PJ

Protesta frente al Poder Judicial por la "impunidad" en el caso de la muerte de Miguel Ángel Rojas durante el festival Axe Ceremonia. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con la colocación de un contador frente al Poder Judicial de la Federación (PJF), que recuerdan los 98 "días de impunidad" o retraso de la audiencia inicial por homicidio culposo de Miguel Ángel Rojas, uno de los dos jóvenes que murieron en el festival Axe Ceremonia, su familia exigió justicia.

Contador de impunidad frente al Poder Judicial por el caso de Miguel Ángel Rojas, que falleció en el festival Axe Ceremonia. Foto: Eduardo Miranda.

Con pancartas y gritos en referencia a una pronta resolución para los padres y hermana del fotoperiodista acaecido, acompañados por miembros de su equipo legal, la colectiva "Justicia para Miguel", dos representantes de asociaciones civiles de derechos humanos, sumaron unas 50 personas al pie del edificio del PJF, al sur de esta ciudad.

A lo largo de poco más de una hora se escucharon distintas consignas como "¡Grupo Eco, no nos quedaremos quietos!", "¡Alerta, alerta, alerta que camina, la familia de Miguel viene exigiendo justicia!", "No fue coincidencia, fue negligencia!", "¡Sin audiencia inicial, no hay justicia real!", "La justicia lenta, no es justicia!", y "¡No puede ser, no puede ser, nos faltan Berenice y Miguel!".

Pinta con exigencia de justicia por la muerte de Miguel Ángel y Berenice, frente al Poder Judicial. Foto: Eduardo Miranda.

Tabata Salas, abogada y parte de la asesoría legal de la familia Rojas Hernández, afirmó en un inicio que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) "cuenta con datos de pruebas, las suficientes para imputar responsabilidades penales a tres empresas y ocho personas físicas, y pese a ello la audiencia inicial no ha podido realizarse", y por tanto solicitarán intervención del Tribunal de Disciplina Judicial ante el cual presentarán en breve una queja formal.

En un comunicado entregado a medios de comunicación presentes, se lee:

"Desde el pasado 15 de octubre la jueza cuarto de Distrito en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, ordenó que no se llevara a cabo la audiencia inicial, derivado del juicio del amparo 853/2025, promovido por la representación legal derivado la familia Giles Rivera.

"Dicha determinación paralizó el proceso desde el 16 de octubre, fecha en que debía realizarse la audiencia”.

Tras las consignas, con un pico y otras herramientas para perforar cemento, se abrió una parte de la banqueta en donde se colocó un “contador”, un cartel en donde se leen los “días de impunidad del caso”, señalando a Sánchez Cisneros como principal figura del retraso de la audiencia inicial.

El contador en metal incluye la imagen de Miguel Ángel Rojas y el #TodosSomosPorMiguel más un anuncio que se alimenta de energía solar que recuerda la injusticia y con el cual movieron frases de la protesta.

La familia y miembros del colectivo se quedarán una hora más con consignas, resguardando el cartel con cemento para evitar que fuera retirado, todo ello a la vista con distancia de seguridad y policía capitalina.