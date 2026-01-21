Compañía Nacional de Ópera presenta programa 2026; tendrá mismo presupuesto que el año pasado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Compañía Nacional de Ópera (CNO) presentó su programa anual que incluirá el estreno en México de “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, de Kurt Weill y Bertolt Brecht. La agrupación trabajará con el mismo presupuesto que en 2025, de 38 millones de pesos aproximados.

Tras una breve presentación por parte de Haydeé Boetto, subdirectora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quien tras destacar la labor de la compañía en 2025 evitó el acercamiento de la prensa al final del acto, la CNO dio a conocer su programa anual marcado por un balance entre los clásicos y lo contemporáneo.

El director artístico, Marcelo Lombardero, dio a conocer los pormenores marcados por tres puntos: producciones, conciertos a cargo del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, y actividades del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, cuyos alumnos formarán parte del elenco a lo largo del año.

La compañía iniciará con el estreno en nuestro país de “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, el 22 de marzo, obra representativa del siglo XX que permitirá el regreso de Srba Dinic en la dirección concertadora, la dirección huésped del Coro de Bellas Artes, a cargo de Luis Manuel Sánchez, y la escénica por parte de Lombardero.

Se trata de una producción premiada previamente en diversos países de Latinoamérica.

El siguiente montaje será el programa doble “El amor brujo/La vida breve” en abril, en colaboración con la Compañía Nacional de Danza dirigida por el director artístico Erick Rodríguez. Dijo Lombardero:

“Este título maca un ‘hito’ de compromiso institucional en términos de sumar distintos grupos artísticos y compañías que habitan en esta casa (INBAL). Una producción de mucho orgullo, porque hace mucho que no sucedía un espectáculo en conjunto, combinando estas obras en una misma dramaturgia, producto de la diáspora española y la censura del fascismo”.

Esa propuesta integrará música, canto y movimiento bajo la dirección escénica y coreográfica de Nuria Castejón (España), propuesta que permite reflexionar el conflicto de clases, libertad individual y peso de tradiciones sociales.

También se destacó para junio el XLIII edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, en impulso a la proyección de jóvenes cantantes y renovación de la lírica mexicana.

Para la segunda parte del año destacó una producción en el marco de relaciones México-Francia con “Werther” de Jules Massenet, misma que tendrá en el protagónico a Ramón Vargas, y su estreno en el marco del Festival Internacional Cervantino, a realizarse en octubre próximo, y en donde el país galo será el Invitado de Honor.

“Werther” es una obra clave del repertorio francés del siglo XIX basada en la novela de Goethe; tendrá también a Rodrigo Samano en la dirección concertadora, Juliana Vanscoit en la titularidad escénica, y dirección huésped en el Coro de Bellas Artes a cargo de Rodrigo Cadet.

En octubre también sucederá “Tosca” de Puccini, título emblemático del repertorio de la ópera. La producción tendrá dos elencos, integrados por Arturo Chacón Cruz, Alfredo Daza y María Fernanda Castillo.

Y para diciembre el programa dictará otra propuesta-estreno: “La señora en su balcón”, original de la escritora Elena Garro, a cargo de Luis Sandi; y “Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni. Ambas piezas en diálogos entre el repertorio mexicano del siglo XX con la ópera italiana, ambas en torno a la memoria, identidad femenina y las pasiones humanas.

Mención aparte los 70 años de la Orquesta de Cámara de Bellas Arte, que tuvo mención durante el inicio de la conferencia, cuyo programa propone una “reflexión sobre la relación entre el individuo y la colectividad, más los ideales de libertad y fraternidad”.

La primera temporada se realizará del 12 de febrero al 28 de junio, abriendo con “Cuatro interludios marinos” y “Passacaglia” de Peter Grimes; la “Obertura Leonora” num. 3 y la “Fantasia coral en do menor”, op. 80 de Ludwig Van Beethoven.

En ese mismo mes habrá gala con el tenor Arturo Chacón dedicada a la canción popular con un repertorio de la canción popular mexicana con un repertorio que incluirá temas de Juan Gabriel –con algunos de las canciones que ejecutará en el mismo Palacio de Bellas Artes en la década de los 90– y José José.

En la ronda de preguntas y respuestas, Lombardero afirmó que el presupuesto para la CNO es en esencia el mismo del año pasado (38 millones de pesos en su totalidad), y con docilidad aseveró: “Esa es la realidad que tenemos, y es el suficiente para esta temporada”.

Ahondó en que el promedio de funciones para las grandes puestas mencionadas será de entre 4 y 5 funciones, y que no pueden más puesto que lograr un montaje de alta producción como los mencionados toma entre cuatro y cinco semanas de preparación, más dos semanas de funciones, y aumentar los días sería añadir gastos, precisando que, en el caso de invitados internacionales, como en la colaboración México- Francia la embajada de este último país cubrirá gastos y estadías.