Reprograman la venta de boletos de BTS tras exigencias de fans: fecha y horarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que fanáticas de la banda surcoreana BTS exigieran transparencia en la venta de boletos para World Tour Arirang en México, Ocesa anunció un cambio en las fechas para adquirir las entradas.

A través de un comunicado, la promotora de entretenimiento explicó que el precio de los boletos para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros serán dados a conocer el jueves 22 de enero en punto de las 9:00 de la mañana (hora centro).

El lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que recibió 4 mil 746 denuncias digitales para exigir información clara y veraz sobre la venta de boletos para los conciertos de la agrupación de k-pop.

¿Cuándo será la venta de boletos para los conciertos de BTS?

La preventa exclusiva para los fans que cuenten con la membresía ARMY se realizará el viernes 23 de enero. Sin embargo, el horario dependerá de la fecha del show.

7 y 9 de mayo: 9:00 de la mañana (hora centro).

10 de mayo: 12:00 del mediodía (hora centro).

¿Cómo comprar los boletos con la membresía ARMY?

Para poder acceder a esta preventa especial, los fanáticos debieron adquirir la ARMY MEMBERSHIP a través de la plataforma Weverse, antes del domingo 18 de enero de 2026.

De acuerdo con la promotora, únicamente las personas titulares de ARMY MEMBERSHIP que se registraron previamente podrán acceder a la fila virtual para la preventa.

Antes de realizar la compra de los boletos, los usuarios deberán ingresar el número de la membresía ARMY, el cual se conforma de nueve dígitos e inicia con “BA”, de acuerdo con Ocesa. Solo de esta manera se desbloqueará el acceso a la compra de boletos.

El Weverse ID, correo electrónico vinculado a la ARMY MEMBERSHIP, deberá ser el mismo que el de la cuenta de Ticketmaster, ya que, de no ser así, no será posible ingresar a la fila virtual.

En caso de que el usuario ya fuera miembro y los correos no coincidieran, Ocesa recomendó actualizar el dato en la cuenta de Ticketmaster o en su lugar, crear una cuenta nueva.

¿Y la venta general de boletos para BTS?

En cuanto a la venta general, ésta no tendrá ninguna modificación en la fecha anteriormente anunciada, pues se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 9:00 de la mañana (hora centro).

Es importante recalcar que la venta de boletos para cualquier sección, así como para la preventa con la membresía ARMY será únicamente en Ticketmaster.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN MEXICO CITY: ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PREVENTA // IMPORTANT PRESALE UPDATE. pic.twitter.com/LCfSGI7Lq8 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 21, 2026

Regreso a México

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook vuelven a pisar México desde la última vez en 2017, cuando se presentaron en el KCON, un festival de cultura coreana y k-pop que tuvo lugar en la Arena CDMX.

BTS World Tour Arirang representa el regreso del grupo surcoreano de k-pop, pues desde 2022 no realizaban ninguna gira mundial ni lanzaban nueva música en conjunto, pues será hasta el próximo 20 de marzo que darán a conocer su nueva discografía titulada “Arirang”.

Esta gira recorrerá diversos continentes, ofreciendo 79 conciertos en 34 ciudades de diferentes países como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España.

En América Latina, BTS también visitará Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.