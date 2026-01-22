Estos son los precios oficiales para los conciertos de BTS en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal como se anunció ayer, el precio de los boletos para poder ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros fueron revelados la mañana de este jueves.

Los costos para asistir al World Tour Arirang en México fueron dados a conocer por Ocesa, la promotora del evento.

¿Cuál es el precio oficial de los boletos para BTS en México?

Para ser parte del World Tour Arirang en México, los precios rondan desde los mil 767 y hasta 17 mil 782 pesos, pues dependerá de la zona del recinto en la que se podrá disfrutar del concierto.

También se reveló que el escenario tendrá una vista 360 grados, además de que contará con cuatro pasarelas donde el grupo surcoreano podrá tener más cercanía con sus fans.

A continuación, se desglosan todos los precios de los boletos con cargos incluidos:

Naranja C: 1, 767 pesos

Discapacidad: 2, 840 pesos

Secciones 101 a 108: 4, 476 pesos

Naranja B: 4, 948 pesos

Naranja A: 8, 010 pesos

Verde: 8, 482 pesos

Platino B: 8, 953 pesos

Platino A: 13, 330 pesos

Por su parte, el costo de los boletos VIP será de 17 mil 782 pesos. Este podría incluir un boleto reservado premium, acceso al ensayo previo al show, un artículo exclusivo de regalo, credencial y cordón VIP, además de una entrada anticipada al recinto y la oportunidad de comprar merch oficial antes del evento.

Sin embargo, a estas cifras se les sumarán 50 pesos por el “procesamiento de orden” al realizar la compra en Ticketmaster, la boletera que se encargará de la venta de las entradas.

¿Y cuándo será la venta de los boletos?

El próximo viernes 23 de enero será el día en el que las fans que cuenten con la membresía ARMY podrán adquirir sus boletos, solo que dependerá de la fecha del concierto al que tengan pensado asistir.

7 y 9 de mayo: 9:00 de la mañana (hora centro).

10 de mayo: 12:00 del mediodía (hora centro).

Mientras que la venta general se llevará a cabo tan solo un día después, es decir, el sábado 24 de enero en punto de las 9:00 de la mañana.

La venta de boletos para cualquier sección, así como para la preventa exclusiva ARMY será únicamente a través de la página oficial de Ticketmaster.