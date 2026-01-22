Exmayordomo de Julio Iglesias revela lujos, excesos y promiscuidad del cantante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que exempleadas de Julio Iglesias lo acusaran de agresión sexual, el testimonio de un antiguo mayordomo del cantante español ha vuelto a tomar revuelo.

En 1986, Antonio del Valle, un hombre que trabajó como mayordomo por varios años en la mansión de Miami de Julio Iglesias, reveló que vivir con el artista de ahora 82 años era prácticamente igual que una tiranía.

Entre comportamientos autoritarios y un estilo de vida exageradamente lujoso, el exmayordomo describió aquel entorno como una organización tribal, de machismo primitivo y descarada promiscuidad.

Incluso, lo comparó con un sultanato, haciendo referencia a un territorio donde gobierna un sultán, un personaje soberano y absoluto, quien funge como un líder supremo.

Según el antiguo trabajador, Julio Iglesias se refería a las mujeres como “titis”, una forma para llamar a las mujeres jóvenes que son atractivas, quienes eran tratadas por el cantante como “bestias casadas y sometidas”.

El testimonio del ex mayordomo fue retomado por la periodista española Carlota Corredera, durante su programa “Directo al grano”.

“Estamos hablando de un depredador desde el año 86. Es un modus operandi de toda la vida”, mencionó la periodista.

Las declaraciones del exmayordomo se enmarcan en la reciente denuncia difundida por el medio elDiario.es y Univisión Noticias a principios de enero de este año.

Dichas acusaciones refieren que dos exempleadas del artista español fueron agredidas sexualmente por él, cuando ellas laboraban en sus mansiones del Caribe en 2021.

De acuerdo con las acusaciones, las mujeres fueron víctimas de encuentros sexuales, penetraciones, bofetadas, así como vejaciones físicas y verbales.

Julio Iglesias exige copia de denuncia a Fiscalía

Pese a las fuertes acusaciones que ha recibido el mal apodado “latín lover”, este miércoles Julio Iglesias pidió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se le comparta una copia de la denuncia en su contra sobre presunta agresión sexual cometida hacia dos de sus exempleadas.

A través de un escrito, el artista español recalcó que no es posible que no tenga acceso a la información donde se le acusa, respaldándose del “ordenamiento jurídico constitucional” de su país.

Mientras que el letrado del cantante afirmó que, en este caso, existe la presencia de lo que llamó un “indudable interés legítimo” para poder disponer de los documentos donde se le acusa.

Sin embargo, el cantante de 82 años continúa enfrentando dicha situación jurídica, la cual se encuentra en desarrollo por parte de las autoridades españolas.