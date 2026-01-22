"Frankenstein" logra nominación a Mejor Película

Premios Oscar
"Frankenstein" logra nominación a Mejor PelículaLa película de ciencia ficción gótica “Frankeinstein” de Guillermo del Toro, logró 9 nominacios, entre las que destacan Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Aunque no se quedo para Mejor Director.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el “Samuel Goldwyn” Theater de Beverly Hills, los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de anunciar las películas y artistas nominados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
La película de ciencia ficción gótica “Frankeinstein” de Guillermo del Toro, logró 9 nominacios, entre las que destacan Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Aunque no se quedo para Mejor Director.
Otro mexicano esta en la nominación, se trata José Antonio García a Mejor Sonido por “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson.
Para esta entrega hay 24 categorías, en la cual se estrena Mejor Casting (aquí se reconoce a la gente que busca a los actores y actrices para una filme), y cada una tiene cinco nominados, excepto la de Mejor Película que tiene 10.
La ceremonia de entrega será el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgard,Valor sentimental
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Elle Fanning, Valor sentimenta
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Wunmi Mosaku, Pecadores
MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO
Autokar
Butterfly
Cardboard
Éiru
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Hurikán
I Died in Irpin
The Night Boots
Playing God
The Quinta’s Ghost
Retirement Plan
The Shyness of Trees
Snow Bear
The Three Sisters
MEJOR VESTUARIO
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein
Hamnet
Marty
Pecadores
MEJOR CORTOMETRAJE (LIVE ACTION)
Ado
Amarela
Beyond Silence
The Boy with White Skin
Butcher’s Stain
Butterfly on a Wheel
Dad’s Not Home
Extremist
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Pantyhose
The Pearl Comb
Rock, Paper, Scissors
The Singers
Two People Exchanging Saliva
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
La máquina destrozadora
La hermanastra fea
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
MEJOR GUION ADAPTADO
Bugonia - Will Tracy
Frankenstein - Guillermo del Toro
Hamnet - Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
La única opción - Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Ja-hye Lee
Una battala tras otra - Paul Thomas Anderson
Sueño de trenes - Clint Bentley, Greg Kwedar
MEJOR GUION ORIGINAL
Luna azul
Un simple accidente - Jafar Panahi
Marty Supreme - Ronald Bronstein, Josh Safdie
Valor sentimental - Eskil Vogt, Joaquim Trier
Pecadores - Ryan Coogler
MEJOR ACTOR
Ethan Hawke, Luna azul
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Michael B. Jordan, Pecadores
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Wagner Moura, El agente secreto
MEJOR ACTRIZ
Emma Stone, Bugonia
Jessie Buckley, Hamnet
Kate Hudson, Canción para dos
Renate Reinsve, Valor sentimental
Rose Byrne, Si tuviera piernas te pataría
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
Amélie et la métaphysique des tubes
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
In Your Dreams
KPop Demon Hunters
Zootopia 2
MEJOR PELÍCULA
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
El agente secreto
Sueño de trenes
MEJOR CASTING
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
MEJOR CINEMATOGRAFÍA
Maldita suerte
Bugonia
Mátame, amor
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Nueva ola francesa
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Sirât
Canción para dos
Sonido de caída
Sueño de trenes
Wicked: por siempre
MEJOR DIRECTOR
Chloé Zhao, Hamnet
Joachim Trier, Valor sentimental
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Ryan Coogler, Pecadores
MEJOR DOCUMENTAL
The Alabama Solution
Apocalypse in the Tropics
Coexistence, My Ass!
Come See Me in the Good Light
Cover-Up
Cutting through Rocks
Folktales
Holding Liat
Mr. Nobody against Putin
Mistress Dispeller
My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
The Perfect Neighbor
Seeds
2000 Meters to Andriivka
Yanuni
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
All the Empty Rooms
All the Walls Came Down
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Bad Hostage
Cashing Out
Chasing Time
Children No More: “Were and Are Gone
Classroom 4
The Devil Is Busy
Heartbeat
Last Days on Lake Trinity
On Healing Land, Birds Perch
Perfectly a Strangeness
Rovina’s Choice
We Were the Scenery
MEJOR EDICIÓN
Una casa de dinamita
F1
Mary Supreme
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
La vecina perfecta
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
All That’s Left of You, Jordania
Belén, Argentina
Homebound, India
It Was Just an Accident, Francia
Kokuho, Japón
Late Shift, Suiza
Left-Handed Girl, Taiwán
No Other Choice, Corea del Sur
Palestine 36, Palestina
Valor sentimental, Noruega
Sirât, España
Sound of Falling, Alemania
The President’s Cake, Iraq
El agente secreto, Brasil
The Voice of Hind Rajab, Túnez
MEJOR CANCIÓN
“As Alive As You Need Me To Be”, Tron: Ares
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Dream As One”, Avatar: Por siempre
“Drive”, F1
“Dying To Live”, Billy Idol Should Be Dead
“The Girl In The Bubble”, Wicked: Por siempre
“Golden”, Las guereras K-pop
“Highest 2 Lowest”, Highest 2 Lowest
“I Lied To You”, Pecadores
“Last Time (I Seen The Sun)”, Pecadores
“No Place Like Home”, Wicked: Por siempre
“Our Love”, The Ballad of Wallis Island
“Salt Then Sour Then Sweet”, Come See Me in the Good Light
“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi!
“Train Dreams”, Sueños de trenes
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankenstein - Tamara Deverell, Shane Vieau
Hamnet - Fiona Crombie, Alice Felton
Marty Supreme - Jack Fisk, Adam Willis
one batt
Pecadores - Hannah Beachler, Monique Champagne
Los 4 Fantásticos: primeros pasos - Kasra Farahani, Jille Azis
Wicked: Por siempre - Nathan Crowley, Lee Sandales
MEJOR SONIDO
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Una batlla tras otra
Pecadores
Sirât
Springsteen: Música de ninguna parte
Superman
Wicked: Por siempre
MEJORES EFECTOS VISUALES
Avatar: Fuego y cenizas
Estado eléctrico
F1
Frankenstein
Jurassic World Renace
A través del fuego
Pecadores
Superman
Tron: Ares
Wicked: Por siempre