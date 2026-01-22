"Frankenstein" logra nominación a Mejor Película

jueves, 22 de enero de 2026 · 08:36

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el “Samuel Goldwyn” Theater de Beverly Hills, los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de anunciar las películas y artistas nominados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La película de ciencia ficción gótica “Frankeinstein” de Guillermo del Toro, logró 9 nominacios, entre las que destacan Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Aunque no se quedo para Mejor Director.

Otro mexicano esta en la nominación, se trata José Antonio García a Mejor Sonido por “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson.

Para esta entrega hay 24 categorías, en la cual se estrena Mejor Casting (aquí se reconoce a la gente que busca a los actores y actrices para una filme), y cada una tiene cinco nominados, excepto la de Mejor Película que tiene 10.

La ceremonia de entrega será el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard,Valor sentimental

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Elle Fanning, Valor sentimenta

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Wunmi Mosaku, Pecadores

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

I Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta’s Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

MEJOR VESTUARIO

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty

Pecadores

MEJOR CORTOMETRAJE (LIVE ACTION)

Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La máquina destrozadora

La hermanastra fea

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

MEJOR GUION ADAPTADO

Bugonia - Will Tracy

Frankenstein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

La única opción - Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Ja-hye Lee

Una battala tras otra - Paul Thomas Anderson

Sueño de trenes - Clint Bentley, Greg Kwedar

MEJOR GUION ORIGINAL

Luna azul

Un simple accidente - Jafar Panahi

Marty Supreme - Ronald Bronstein, Josh Safdie

Valor sentimental - Eskil Vogt, Joaquim Trier

Pecadores - Ryan Coogler

MEJOR ACTOR

Ethan Hawke, Luna azul

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Michael B. Jordan, Pecadores

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Wagner Moura, El agente secreto

MEJOR ACTRIZ

Emma Stone, Bugonia

Jessie Buckley, Hamnet

Kate Hudson, Canción para dos

Renate Reinsve, Valor sentimental

Rose Byrne, Si tuviera piernas te pataría

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Amélie et la métaphysique des tubes

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

In Your Dreams

KPop Demon Hunters

Zootopia 2

MEJOR PELÍCULA

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

El agente secreto

Sueño de trenes

MEJOR CASTING

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Maldita suerte

Bugonia

Mátame, amor

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nueva ola francesa

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Sirât

Canción para dos

Sonido de caída

Sueño de trenes

Wicked: por siempre

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao, Hamnet

Joachim Trier, Valor sentimental

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Pecadores

MEJOR DOCUMENTAL

The Alabama Solution

Apocalypse in the Tropics

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

All the Empty Rooms

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: “Were and Are Gone

Classroom 4

The Devil Is Busy

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina’s Choice

We Were the Scenery

MEJOR EDICIÓN

Una casa de dinamita

F1

Mary Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

La vecina perfecta

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

All That’s Left of You, Jordania

Belén, Argentina

Homebound, India

It Was Just an Accident, Francia

Kokuho, Japón

Late Shift, Suiza

Left-Handed Girl, Taiwán

No Other Choice, Corea del Sur

Palestine 36, Palestina

Valor sentimental, Noruega

Sirât, España

Sound of Falling, Alemania

The President’s Cake, Iraq

El agente secreto, Brasil

The Voice of Hind Rajab, Túnez

MEJOR CANCIÓN

“As Alive As You Need Me To Be”, Tron: Ares

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Dream As One”, Avatar: Por siempre

“Drive”, F1

“Dying To Live”, Billy Idol Should Be Dead

“The Girl In The Bubble”, Wicked: Por siempre

“Golden”, Las guereras K-pop

“Highest 2 Lowest”, Highest 2 Lowest

“I Lied To You”, Pecadores

“Last Time (I Seen The Sun)”, Pecadores

“No Place Like Home”, Wicked: Por siempre

“Our Love”, The Ballad of Wallis Island

“Salt Then Sour Then Sweet”, Come See Me in the Good Light

“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi!

“Train Dreams”, Sueños de trenes

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankenstein - Tamara Deverell, Shane Vieau

Hamnet - Fiona Crombie, Alice Felton

Marty Supreme - Jack Fisk, Adam Willis

one batt

Pecadores - Hannah Beachler, Monique Champagne

Los 4 Fantásticos: primeros pasos - Kasra Farahani, Jille Azis

Wicked: Por siempre - Nathan Crowley, Lee Sandales

MEJOR SONIDO

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Una batlla tras otra

Pecadores

Sirât

Springsteen: Música de ninguna parte

Superman

Wicked: Por siempre

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avatar: Fuego y cenizas

Estado eléctrico

F1

Frankenstein

Jurassic World Renace

A través del fuego

Pecadores

Superman

Tron: Ares

Wicked: Por siempre