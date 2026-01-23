El David Aguilar sobre su sencillo “Lumbre” y su aspiración para componer temas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantautor El David Aguilar recientemente lanzó el sencillo “Lumbre” a dueto con Jay de la Cueva, una balada que sigue la línea musical del artista, quien atento también a las problemáticas de México y el mundo, en especial tras la invasión de Estados Unidos a Venezuela, buscará indagar en composiciones sociales.

El nominado al Grammy advierte que “Lumbre” es una balada con toques de melancolía, añoranzas y un homenaje a las baladas setentas de los Bee Gees, y la música de David Bowie, artistas a los que acude para resaltar el tema esencial que une a la humanidad: el amor.

“Mas allá de que la industria está cambiando, y que es cierto que los ritmos urbanos han dominado los últimos 20 años, el espacio para otros lenguajes y propuestas siempre está vigente.

“En esa línea la balada es uno de mis géneros favoritos, y de mucha gente, y en el caso de ‘Lumbre' es un tema con esencia de música de los Bee Gees, de la melancolía que producía David Bowie, y hasta del sonido de Roberto Carlos, en verdad era algo que quería hacer porque me gustan las baladas, las disfruto y me siento bien ahí, son un género que nunca pasará de moda y que aporta mucho sentimiento al mundo”.

Respecto al dúo que hizo con Jay de la Cueva:

“Esta colaboración fluyó de manera natural y gozosa. Jay no solo se sumó a cantar 'Lumbre', sino que encontró en ella un espacio emocional y poderoso. En los últimos meses pasó por varias situaciones de despedida, así que creo que le dio una nueva profundidad a la canción. Espero que le haya servido como refugio, un lugar donde el ruego amoroso rebasa la cosa individual y se vuelve un anhelo universal, pues aquí la idea de rogar no es peyorativa: implica aprender a pedir amor y dejar que los vínculos, sean los que sean, siempre nos iluminen”.

El sencillo con el que el compositor abre el año, es a su decir el punto de partida de diversos proyectos, entre ellos un disco y gira internacional, según relató a Proceso:

“Quiero pensar que Lumbre es el inicio de algo muy grande, es una canción que habla de buscar y generar luz, fuego, energía, es una canción sugerente y evocativa, que marca lo que quiero transmitir. El próximo disco, va a ser multi-temático, con canciones que hablan de colectividad de generar armonía, unidad y conciencia”.

Respecto a los planes para este año dijo que está trabajando en una agenda ‘en corto’ para presentaciones en recintos y festivales de la Ciudad de México y provincia, al tiempo de preparar una gira de corte internacional, aunque esta sucedería hacia octubre.

Se le cuestionó si en algún momento se ha sentido atraído por componer respecto a lo social, en especial porque el lanzamiento de “Lumbre” sucedió unos días después de la toma de Venezuela por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y la posterior tensión que esto generó en México, sobre lo cual respondió:

“Tengo muchas ganas de ‘bajar canciones’ que sean más concretas, como compositor piensas siempre en la generalidad para que se sostenga en el tiempo, pero lo sucedido que mencionas de Venezuela me ha abierto a retratar los fenómenos sociales y en eso estoy, tengo pendiente una canción sobre la violencia y la tengo ahí, ademas de otros ejercicios que espero concretar.

“Aunque te soy honesto me ha sido complejo y no sé bien de dónde partir, la violencia en México es estructurada, tiene que ver con la pobreza, el desamparo gubernamental y estatal, la rapiña feroz por parte de antiguas administraciones en México, y encima la presión de Estados Unidos, es un tema que también me preocupa.

El artista se explayó comentado sobre el "Corolario Trump" y aseguró que siempre está al tanto de las noticias y la situación política en el país, abundando:

"Hay una confrontación fuerte en el mundo, estamos ante un momento inédito, y lo dicen muchos especialistas que Estados Unidos está temeroso ante el avance de China en América Latina, y ahí es donde radica el reto del gobierno mexicano. Ojalá se pueda negociar con Estados Unidos de la mejor manera, en fin hay que estar al tanto…".

Por lo pronto El David Aguilar promociona “Lumbre”, cuyo video tiene más de 5.6 mil vistas en Youtube a la par de encontrarse en las listas de tendencia de ‘Nueva Música’ en plataformas como Spotify.