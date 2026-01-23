Netflix cumple 15 años en México y le apuesta más al talento mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Películas, series y realitys complementan el contenido de Netflix para este 2026, con más talento mexicano, donde participan los actores Fernanda Castillo, Cassandra Ciangherotti, Juan Manuel Bernal, Diego Luna, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, Noé Hernández, Alfonso Herrera, Miguel Rodarte, Karla Souza, Renata Vaca, Humberto Zurita y más.

También intervienen directores, como Catalina Aguilar Mastretta, Chava Cartas, Ernesto Contreras, Rodrigo García, Jorge Michel Grau y Gabriel Ripstein, entre otros.

Así, Netflix reveló su nueva programación de este año, con la pregunta “¿Qué sigue? en 2026”. Anunció seis nuevas producciones: “La ley de Alicia”, serie dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos Gómez, José Ramón Chávez y Erik Baeza, con Fernanda Castillo; “La captura”, largometraje dirigido por Cartas y protagonizado por Alfonso Herrera y Noé Hernández; el documental sobre Saúl “Canelo” Álvarez, de Juan Camilo Cruz; el reality de competencia “Habilidad física 100: México”; el primer evento en vivo de Netflix en Latinoamérica “SUPERNOVA: GENESIS” y la serie “El otro padre” interpretada por Manolo Cardona, Erik Hayser y Silvia Navarro, y los directores son Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas.

Además, se presentaron las primeras imágenes de tres proyectos previamente anunciados:

“No tengo miedo”, serie dirigida por Contreras; el primer título de Netflix con García Bernal, quien acompaña a Paulina Dávila en “Santita”, otra serie que estrenará en abril, y “El círculo”, serie protagonizada por Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Michel Brown y Raul Briones que adapta la novela “Los corruptores” de Jorge Zepeda Patterson. Dirige Bernardo de la Rosa y Alejandro Lozano.

También se divulgó, junto con nuevas imágenes, al elenco que acompañará a Luna en “México 86”, bajo la dirección de Ripstein, y participan también Souza, Giménez Cacho y Álvaro Guerrero. Esta cinta relata la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible sólo gracias al puro ingenio mexicano.

Y se dieron a conocer nuevas imágenes de la adaptación de la novela de Ángeles Mastretta, “Mal de amores” que dirige su hija Catalina Aguilar Mastretta. Finalmente, se compartió detrás de cámaras del documental “Un hijo propio”, de la chilena Maite Alberdi y que tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y de “Contra el huracán”, largometraje inspirado en el huracán Otis.

Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para Latinoamérica, destacó:

“Nos emociona descubrir nuevas formas de contar historias en México. En 2026 lanzaremos una variedad inigualable de historias que exploran nuevas perspectivas y géneros, impulsadas por la creatividad y la pasión de los mejores talentos mexicanos. Desde dramas épicos, pasando por comedias, aventuras y acción hasta lo mejor del entretenimiento en vivo. Estos títulos no sólo reflejan nuestra cultura sino que celebran quiénes somos y dejan huella, construyendo memoria colectiva”.

Sobre la compra de Netflix de Warner Bros, expresó:

“Ni idea qué va a pasar. Vamos ir viendo en el camino, y no podemos desenfocarnos, nosotros somos Netflix ahora, y estamos centrados en crear las mejores series, las mejores películas”.

Explicó respecto a los mil millones de dólares que esta plataforma invierte en México desde el 2025 y abarcará el 2026 que “sabe lo que implican esos números, pero más allá, a mí lo que más me gusta de esa inversión es saber que una compañía tan grande como Netflix dijo: ‘Creemos en México, apostamos por México y vamos a invertir más’”.

Siguió:

“Ese financiamiento se traduce en contenido, ya hace un tiempo empezamos a hacer cosas muy interesantes, pero estamos apostando a más. Tenemos más retos, estamos más ambiciosos, ya que arriesgamos a contar diferentes historias y más poderosas. Se traduce en lo que anunciamos hoy. Y Netflix cumple 15 años en México”.

Cabe destacar que Neflix tuvo 18 nominaciones en los Oscar 2026.

Esta empresa de streaming estadounidense llegó al país en septiembre del 2011. La primera producción original mexicana que produjo fue “Club de Cuervos”. Luego trasladó sus oficinas a México en el 2019.